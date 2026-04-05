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Veja Zeca Pagodinho distribuindo ovos de Páscoa para comunidade em Xerém

Como faz todos os anos, sambista encheu seu carro e distribuiu doces para crianças da região onde vive

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LV
LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
05/04/2026 11:06

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Grupo de homens, adultos e crianças, posam para foto no meio da rua. De camiseta e bermuda brancas está o cantor Zeca Pagodinho
Um dia antes da Páscoa, Zeca Pagodinho fez a alegria da população de Xerém com distribuição de doces crédito: Reprodução/Instagram

FOLHAPRESS - Mais uma vez o cantor Zeca Pagodinho tirou um tempo pra presentear crianças na comunidade em Xerém, no Rio de Janeiro.

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O sambista encheu sua picape de ovos de Páscoa e distribuiu doces para meninos e meninas da região.

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"Coelhinho da Páscoa chegou! Hoje teve distribuição de ovos de chocolate na região, mantendo essa tradição de anos. Feliz Páscoa, família do samba", publicou o músico em suas redes sociais.


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Em setembro do ano passado, Zeca deu continuidade à tradição anual de distribuir doces a crianças no dia de São Cosme e Damião.

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