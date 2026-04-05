Veja Zeca Pagodinho distribuindo ovos de Páscoa para comunidade em Xerém

FOLHAPRESS - Mais uma vez o cantor Zeca Pagodinho tirou um tempo pra presentear crianças na comunidade em Xerém, no Rio de Janeiro.

O sambista encheu sua picape de ovos de Páscoa e distribuiu doces para meninos e meninas da região.

"Coelhinho da Páscoa chegou! Hoje teve distribuição de ovos de chocolate na região, mantendo essa tradição de anos. Feliz Páscoa, família do samba", publicou o músico em suas redes sociais.





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Em setembro do ano passado, Zeca deu continuidade à tradição anual de distribuir doces a crianças no dia de São Cosme e Damião.