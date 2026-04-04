Janaina Xavier diz que quem criticou Neymar é 'mal-amada e recalcada'

FOLHAPRESS - A jornalista e ex-apresentadora da Globo Janaina Xavier usou as redes sociais para rotular como "mal-amadas e recalcadas" as mulheres que criticam as falas de Neymar, sobretudo a que ele disse que o árbitro da última partida entre Santos e Remo estava "de chico".

"Chico" é uma palavra pejorativa para se referir à menstruação. O termo, de forma machista, é usado para classificar alguém que esteja mal-humorado, como se estivesse sob o domínio de hormônios femininos descontrolados.

Segundo Janaina, trata-se de uma "revolta seletiva". "Está faltando um boy para se sentirem menos mal-amadas, recalcadas e perturbadas", disse ela, que ainda fez uma comparação ao caso da deputada Erika Hilton, citada com ofensas transfóbicas pelo apresentador Ratinho nas últimas semanas.

"As mesmas mulheres que reclamam dele defendem a Erika Hilton e minimizam uma mulher ter útero, menstruação e TPM. O nome disso é revolta seletiva."

Essa não é a primeira vez que Janaina se vê diante de polêmicas por suas declarações nas redes sociais. Em 2024, no podcast Benja me Mucho, ela afirmou que na Globo, "teve um certo momento em que estava me sentindo tratada como 'você é muito bonita para estar aqui'", e que a emissora teria optado por inserir nas atrações "a menina mais cheinha". Falou também que "a bonita não servia mais" em determinado momento em que trabalhou no canal.

À "Folha de S. Paulo", na ocasião, comentou que muita gente não teria entendido o contexto de suas falas e só se baseavam em cortes virais das redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também disse que havia bloqueado "meia dúzia de ignorantes", mas agradeceu "centenas de mensagens de pessoas que assistiram à entrevista inteira e por óbvio entenderam o raciocínio".