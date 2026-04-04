Comédia SBT estreia hoje com Victor Sarro e Rodrigo Capella

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Uma mistura entre Vídeo Show e Pânico na TV. É o que promete o Comédia SBT, novo programa da emissora de Silvio Santos (1930–2024), que estreia neste sábado (4/4), às 21h30, sob o comando de Victor Sarro e Rodrigo Capella. A atração reúne bastidores do dia a dia do SBT/Alterosa, pegadinhas e participações especiais com talentos da casa e artistas que passam por lá. Com invasões nos corredores, o programa revela um lado até então mais conhecido pelos funcionários do que pelo público.

Os apresentadores são amigos há mais de 20 anos. Sarro fez parte de um dos primeiros grupos de stand-up do Brasil, o Comédia em Pé, enquanto Capella ficou conhecido pelos programas de humor da MTV. Este é o primeiro programa de TV comandado pela dupla, que já passou por atrações como o Programa do Ratinho e A Praça é Nossa.



Segundo o diretor do programa, Muka Troccoli, o diferencial está justamente na química entre os dois. “O grande barato do programa é a amizade e a espontaneidade deles juntos. Sem muito roteiro ou amarração, deixando eles irem na deles, a gente se diverte e quase sempre fica melhor do que o planejado”, afirma.

A sintonia também é destacada por Sarro. “A gente é muito fã um do outro, do trabalho do outro. Compartilhamos as mesmas ideias malucas, o mesmo tipo de humor, a mesma linguagem. A gente ri das mesmas coisas, e isso sempre manteve a gente profissionalmente juntos”, diz.

Um piloto do projeto com cerca de 40 minutos de duração chegou a ser lançado no canal oficial do SBT no YouTube, em dezembro do ano passado, e teve boa recepção do público. Na descrição do vídeo, a pergunta “merecem ir para a grade do SBT?” incentivou a interação do público, que deixou nos comentários pedidos para que o programa fosse ao ar, além de elogios à sintonia da dupla.

Sem formato fixo, o Comédia SBT investe em episódios pensados de forma independente. “Nenhum programa é igual ao outro. A gente pensa episódio a episódio, trabalhando com o que está acontecendo na emissora. Se tem um cantor sertanejo, a gente cria algo para ele; se é pagode, a gente vai nessa linha. Tudo é pensado para ser o mais engraçado possível”, explica Sarro.

NOS BASTIDORES

Entre os quadros, há entrevistas com funcionários antigos do SBT, tratados como “dinossauros” da casa, além de outras ideias que exploram os bastidores de forma irreverente. “A ideia é mostrar os bastidores de um jeito que ninguém viu. Se dá para rir, a gente faz. Não fica se perguntando se pode ou não. O foco é ser engraçado”, completa o humorista.

Com produção de baixo custo, a principal regra do programa é fazer rir. No episódio de estreia, que vai ao ar neste sábado, a atração apresenta o “Desafio da bexiga”, uma disputa que promete testar os limites dos participantes e já começa com um confronto entre sósias de Zé Felipe e Vini Jr.

Sarro e Capella também invadem os bastidores do Galvão FC, onde interagem com nomes como Alexandre Pato, Marrom, Vampeta e o próprio Galvão Bueno. O programa ainda conta com participações de Sabrina Sato, André Marques e Compadre Washington.

Com humor para toda a família, o programa aposta em uma “risada sem culpa”, tirando sarro de todo mundo de forma igual – ou quase. Segundo os apresentadores, ninguém escapa das piadas, com exceção de Daniela Beyruti, atual diretora da emissora. “Não é um programa que você precisa tirar seu filho, sua mãe ou seu pai da sala. É para assistir junto”, afirma Capella.

Para Sarro, esse também é o principal trunfo da atração. “Não é uma junção de comediantes. São dois amigos fazendo juntos. Acho que o público vai se identificar com a nossa amizade”, conclui.

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COMÉDIA SBT

Estreia neste sábado (4/4), às 21h30