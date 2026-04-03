Tom Nascimento comemora 25 anos de carreira no Sesc Palladium
Cantor e compositor apresenta o show 'Reticências... 25 anos', no qual exalta as realezas afro-brasileiras
Comemorando 25 anos de carreira, o cantor e compositor Tom Nascimento se apresenta neste domingo (5/4) à tarde, no Sesc Palladium. O show “Reticências... 25 anos” propõe uma travessia pela história musical do artista, reunindo repertório autoral, memória, experimentação sonora e participação de convidados.
Com direção musical de Sérgio Pererê e direção artística de Daiane Fiuza, ele estará acompanhado por Johnny Herno (percussão), Robson Batata (percussão), Acauã Rane (guitarra), Matheus Ramos (bateria), Nathan Moraes (baixo) e Richard Neves (teclados), além de Nathalia Libânio, Fernanda Valadares, Jaiminho Silva e Flaviana Alcântara (backing vocals).
Tom afirma que sua música não é ponto final, mas continuidade, diálogo, encontro de ritmos e histórias. “O show celebra 25 anos dessa caminhada, com tudo o que veio antes e também aponta para tudo o que ainda vem pela frente. É um encontro de caminhos. As músicas nasceram em momentos diferentes da minha vida, atravessadas por ritmos afro-brasileiros, pela música negra mundial e pela força da nossa ancestralidade”, explica.
Tom conta que, na realidade, são 30 anos de estrada, mas resolveu fazer um recorte. “Foi a partir de 2001 que me conectei com o que chamo de as Áfricas em mim. São Áfricas ao meu redor, como Babilak Bah; Mamour Ba, do Senegal; o próprio Berimbrown, enquanto fã e depois como vocalista da banda; e Mestre Linguinha.”
O ano de 2001 foi emblemático, “o marco, no qual falo: sou o Tom Nascimento”. O artista destaca que as Áfricas são muitas. “A África de Tizumba, do congado, e a de Pererê são diferentes do Berimbrown, mas, ao mesmo tempo, têm conexão”.
Afroeducador há 23 anos, Tom é palestrante sobre relações e assuntos raciais. Mantém o projeto “Só novembro não”. “Consiste em atividades para negritamentos e afrobetizações pautado na lei federal sobre a obrigatoriedade do ensino da história africana, afro, indígena e brasileira nas escolas. Atuo como formador de professores e palestrantes. Já lancei livro infantojuvenil e curta-metragem”, diz.
REPERTÓRIO
No show, ele vai cantar “Professora”, homenagem a educadores. “Esta música conta com a participação da marionete Tonzin, operada pela minha produtora Daiana Fiuza. É uma criação dela e o Tomzin foi feito pelo Paulo Emílio, que faz os bonecos do Grupo Giramundo”, comenta.
O repertório aposta na diversidade sonora, com funk, soul, rap e blues. Ele adianta que vai cantar “Nuca preta”, “Funk-se, rock-se” (com participação de Dokttor Bhu e Shabê Furtado) e “Você pode” (com Nito Landau). Entre os reggaes, anuncia “Professora”, “Menina bela”, “Unauaiaí” e “Gadu”.
O repertório passa também pelas tradições do congado, com “A fé”, “Senhora do Rosário”, “Asa”, “Obaluaê” e “Ninguém se faz só”. Entre os sambas e batuques estão “Jurema”, “Bunitado”, “Sambadeira”, “Cabeleira/Mossamba”, “Carrego e proteção”.
“Embora tenhamos caminho de luta antirracista, o show tem o tom de celebração, não de lamúria. É um show para exaltar as realezas afro-brasileiras”, conclui.
“RETICÊNCIAS... 25 ANOS”
Show de Tom Nascimento, domingo (5/4), às 17h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.