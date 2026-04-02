Bruce Springsteen chama Trump de corrupto e traidor ao abrir turnê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um show em Minneapolis, Bruce Springsteen chamou o governo de Donald Trump de "corrupto, incompetente, racista, imprudente e traidor".



"Estamos aqui para celebrar e defender nossos ideais americanos, a democracia, nossa Constituição e nossa sagrada promessa americana", afirmou Springsteen ao subir ao palco. "A América que amo, a América sobre a qual escrevi por 50 anos, que tem sido um farol de esperança e liberdade ao redor do mundo, está atualmente nas mãos de uma administração corrupta, incompetente, racista, imprudente e traidora."



A abertura da turnê aconteceu em Minneapolis. Foi lá onde, em janeiro, dois cidadãos americanos foram mortos a tiros por agentes do ICE, a polícia de imigração dos EUA, em meio a manifestações.



As vítimas, Renee Good e Alex Pretti, ambos moradores de Minneapolis e cidadãos americanos, protestavam contra a conduta do ICE.



A então secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem disse em audiência no Senado que os dois cidadãos americanos mortos a tiros por agentes federais de imigração eram "terroristas domésticos".



Evidências em vídeo posteriormente contradisseram suas afirmações, e seus comentários foram criticados por democratas e republicanos.



No show, Springsteen ainda pediu aos cidadãos americanos "que se unam na escolha da esperança em vez do medo, da democracia em vez do autoritarismo, do Estado de Direito em vez da ilegalidade, da ética em vez da corrupção desenfreada, da resistência em vez da complacência, da união em vez da divisão e da paz em vez da guerra".



No último sábado (28), milhares de manifestantes protestam contra as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas ruas de cidades em todo o país. Os atos foram a terceira edição dos protestos "No Kings" (sem reis), e agregam adversários do republicano, americanos descontentes com as políticas migratórias de Trump e oposição à guerra no Irã.



Na ocasião, cantor Bruce Springsteen cantou a música "Streets of Minneapolis" na cidade gêmea de St. Paul. Por lá, a presença mais aguardada era a da atriz Jane Fonda, após ter feito um ato na sexta-feira (27) em Washington reunindo artistas, jornalistas e músicos. O estado de Minnesota trava forte disputa judicial contra a Casa Branca.



onald Trump neste sábado, em Saint Paul, no estado de Minnesota. O roqueiro homenageou os moradores locais e elogiou o que chamou de sua esperança e coragem em meio aos confrontos entre o ICE, os agentes de imigração do governo americano, e os manifestantes no início deste ano.



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Depois de uma apresentação do governador Tim Walz, que chamou o presidente Donald Trump de "aspirante a ditador", Springsteen subiu ao palco na sede do governo do estado para discursar para a multidão. "No último inverno, tropas federais trouxeram morte e terror para as ruas de Minneapolis", disse ele. "Bem, eles escolheram a cidade errada. A força e a solidariedade do povo de Minneapolis e de Minnesota foram uma inspiração para todo o país."