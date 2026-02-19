Memorial em homenagem à mulher morta pelo ICE em Minneapolis é incendiado
Renee Good foi morta com um tiro na cabeça por um agente do ICE, em janeiro deste ano
Um memorial em homenagem a Renee Good, morta por um agente de imigração do ICE (Serviço de Imigração e Fronteiras dos Estados Unidos) em Minneapolis, foi incendiado na noite terça-feira (17/2). Ela foi atingida por um disparo fatal na cabeça, de acordo com um laudo de autópsia independente contratado pela família dela.
Testemunhas disseram que alguém jogou gasolina em uma pilha de madeira próxima ao memorial e ateou fogo por volta das 21h (horário local), segundo o jornal The Minnesota Star Tribune. O local em homenagem à norte-americana fica na esquina da Rua 34 com a Avenida Portland.
Vários itens foram danificados, no entanto não foi completamente destruído pelas chamas. Ninguém ficou ferido, informaram as autoridades locais. O Departamento de Polícia de Minneapolis abriu investigação. Até esta quarta-feira (18), nenhum suspeito havia sido preso.
"Temos estado extremamente vigilantes em nossa vizinhança e, obviamente, todos estão atentos o tempo todo", disse Wren Clinefelter, de 23 anos, que mora perto do memorial.
Dois extintores de incêndio foram usados para apagar o fogo.
Vídeo mostra mulher sendo morta
Um vídeo gravado por um agente do ICE (Serviço de Imigração e Fronteiras dos Estados Unidos) mostra o momento em que Renee é morta a tiros. O caso ocorreu em 7 de janeiro.
Registro flagrou Renee falando com agentes. Ela afirma que "está tudo bem, cara", enquanto o agente que a filma dá a volta no veículo. "Eu não estou brava com você. Eu não estou brava com você", repete Renee. As imagens foram divulgadas inicialmente pelo portal de notícias Alpha News e compartilhadas pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA e pela Casa Branca.
Uma segunda voz, que aparenta ser da esposa de Renee, pede que o agente mostre o rosto, que estava parcialmente coberto, e filmava a placa do carro da vítima. "Está tudo bem, a gente não muda nossa placa do carro todas as manhãs, só para você saber. Será a mesma placa quando você voltar para conversar com a gente depois. Está tudo bem. [Somos] cidadãos dos Estados Unidos. Quer vir nos pegar? Eu te diria para ir comer alguma coisa, grandalhão".
Na sequência, outro agente exige que Renee saia do carro. Ele repete a frase três vezes. A esposa tenta abrir a porta do passageiro, quando grita algo. Renee dá ré, aparentando tentar se afastar do agente que gravava a situação, acelera e disparos são ouvidos. É possível ver o carro dela colidindo contra outros veículos em seguida.
Relembre o caso
Manifestantes violentos atropelaram os agentes, disse o Departamento de Segurança Interna. "Um agente do ICE [Serviço de Imigração e Alfândega], temendo por sua vida, pela vida de seus colegas e pela segurança pública, disparou em legítima defesa", afirma em comunicado, reproduzido pela CNN Internacional.
Agentes teriam sido atacados quando ficaram presos na neve. "Eles estavam tentando desatolar o veículo quando uma mulher os atacou, assim como as pessoas ao redor, e tentou atropelá-los com o carro", afirmou Kristi Noem, secretária do Departamento de Segurança Interna.
FBI assumiu a investigação do caso após a repercussão da morte. A partir de agora somente o órgão federal vai ter acesso às provas e evidências da ocorrência. O procurador-geral de Minnesota, Keith Elisson, demonstrou preocupação com o caso, questionando o motivo para a decisão, já que o departamento local já tocava a investigação.
Vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que Renee é culpada pela própria morte. Ele reforçou o discurso de Donald Trump, que classificou o comportamento da mulher como "horrível", e também responsabilizou a "esquerda radical" pelo caso. "Você tem uma mulher que joga o carro em um agente da lei e pressiona o acelerador. Ninguém debate isso. Eu posso acreditar que a morte dela é uma tragédia, mas também reconhecer que é uma tragédia causada por ela mesma", afirmou, durante coletiva de imprensa.
Agente de imigração que matou Renee sofreu uma hemorragia interna após o ocorrido. Segundo autoridades federais dos EUA, Jonathan Ross teria tido uma hemorragia interna no tronco do corpo. A informação foi dada por dois funcionários do ICE à CBS News e foi confirmada na sequência por outros veículos de notícia. Ainda não está claro qual foi a extensão e gravidade do sangramento.
Renee Nicole Good nasceu no Colorado. Ela morava em Minneapolis com a sua esposa a poucos quarteirões de onde foi baleada. Ela deixou três filhos, um deles, um menino de seis anos, que morava com ela. Os outros dois filhos de Renee, um menino e uma menina adolescentes, vivem em outra cidade com familiares. Eles eram fruto do primeiro casamento dela.