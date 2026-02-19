Influenciador brasileiro detido pelo ICE tem fiança negada

O influenciador brasileiro Junior Pena, conhecido por falar sobre imigração nos Estados Unidos e que foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega do país (ICE, na sigla em inglês), teve o direito à fiança negado.

Junior foi preso no último dia de janeiro (31). Conforme publicou um amigo dele nas redes sociais, o policial Maycon MacDowel, o influenciador tinha uma audiência de imigração marcada, mas que foi adiada. No entanto, o sistema não foi alterado e mostrou como se ele tivesse faltado.



“No sistema da imigração ficou como se ele ‘faltou’. Se você é advogado, tenha certeza que tem no sistema que a Corte foi adiada. Se o sistema não mostrar certo, eles [ICE] vão fazer o trabalho que têm que fazer”, explicou.

A inconsistência no sistema pode ter influenciado a negativa da fiança. Segundo Maycon, ter faltado a alguma audiência anterior pode fazer com que o direito seja negado, uma vez que o juiz pode entender que a pessoa não tem compromisso com a corte e pode fugir.

“Geralmente, sua fiança é negada por dois motivos: um porque você é considerada uma pessoa perigosa, que cometeu muitos crimes e com ficha na polícia, ou porque eles não creem que você vá aparecer em cortes futuras”, afirmou o amigo em nova publicação. “Como já teve uma corte antes que você não compareceu, eles podem usar isso contra você”.

A defesa de Junior irá apresentar uma apelação para que o caso seja analisado por outra corte, onde um novo juiz de imigração poderá reavaliar o direito à fiança. Segundo Maycon, caso o pedido também seja negado na segunda instância, os próximos passos ainda serão definidos pela advogada responsável, que deverá esclarecer a estratégia jurídica a ser adotada.



O influenciador soma mais de 480 mil seguidores no Instagram, plataforma onde compartilha esquetes sobre imigração e as vivências no país estadunidense, onde ele mora desde 2009. Ele está detido em Delaney Hall, um centro de detenção de imigrantes no estado de Nova Jersey. Apesar da prisão, o amigo afirmou que Junior “não tem carta de deportação”.

Influenciador apoia a Gestão Trump

Nas redes sociais, antes da prisão, Junior chegou a dizer, em tom despreocupado, que a política anti-imigração do presidente Donald Trump era direcionada apenas a um grupo de imigrantes, grupo este em que ele não estava incluído.

“Eu estou andando na linha, pagando taxas e tentando me legalizar, assim como muitos imigrantes que querem ficar em ordem. Ele vai deportar quem estiver irregular, os bandidos e as pessoas que estão fazendo coisa errada. Você acha que ele vai deportar quem está querendo ajudar o país? De jeito nenhum”, afirmou.

EUA: Brasileiro-imigrante-ilegal, muito popular entre a comunidade brasileira nos EUA, foi PRESO pela polícia de imigração de Donald Trump.



Junior Pena era defensor do presidente que está caçando imigrantes no país da Liberdade.



pic.twitter.com/1acwmMB5d1 — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) February 1, 2026

Em outro vídeo, ele chegou a ironizar que, “com certeza”, Trump deportaria todos os imigrantes. “Até os cachorros e gatos dos imigrantes ilegais são ilegais também. Só vão ficar aqui nos Estados Unidos os estadunidenses, que nasceram aqui”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Usuários do X (antigo Twitter) ironizam a prisão. “Zero consciência social, zero senso coletivo e zero entendimento do assunto que resolveu opinar. Não dá pra sentir qualquer solidariedade.”, afirmou um. “Falou, pagou”, disse outro.