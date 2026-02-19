Influenciador brasileiro detido pelo ICE tem fiança negada
Junior Pena foi preso pelo Serviço de Imigração depois de inconsistências jurídicas nos Estados Unidos. Ele está detido há 19 dias em Delaney Hall, Nova Jersey
O influenciador brasileiro Junior Pena, conhecido por falar sobre imigração nos Estados Unidos e que foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega do país (ICE, na sigla em inglês), teve o direito à fiança negado.
Junior foi preso no último dia de janeiro (31). Conforme publicou um amigo dele nas redes sociais, o policial Maycon MacDowel, o influenciador tinha uma audiência de imigração marcada, mas que foi adiada. No entanto, o sistema não foi alterado e mostrou como se ele tivesse faltado.
“No sistema da imigração ficou como se ele ‘faltou’. Se você é advogado, tenha certeza que tem no sistema que a Corte foi adiada. Se o sistema não mostrar certo, eles [ICE] vão fazer o trabalho que têm que fazer”, explicou.
A inconsistência no sistema pode ter influenciado a negativa da fiança. Segundo Maycon, ter faltado a alguma audiência anterior pode fazer com que o direito seja negado, uma vez que o juiz pode entender que a pessoa não tem compromisso com a corte e pode fugir.
“Geralmente, sua fiança é negada por dois motivos: um porque você é considerada uma pessoa perigosa, que cometeu muitos crimes e com ficha na polícia, ou porque eles não creem que você vá aparecer em cortes futuras”, afirmou o amigo em nova publicação. “Como já teve uma corte antes que você não compareceu, eles podem usar isso contra você”.
A defesa de Junior irá apresentar uma apelação para que o caso seja analisado por outra corte, onde um novo juiz de imigração poderá reavaliar o direito à fiança. Segundo Maycon, caso o pedido também seja negado na segunda instância, os próximos passos ainda serão definidos pela advogada responsável, que deverá esclarecer a estratégia jurídica a ser adotada.
O influenciador soma mais de 480 mil seguidores no Instagram, plataforma onde compartilha esquetes sobre imigração e as vivências no país estadunidense, onde ele mora desde 2009. Ele está detido em Delaney Hall, um centro de detenção de imigrantes no estado de Nova Jersey. Apesar da prisão, o amigo afirmou que Junior “não tem carta de deportação”.
Influenciador apoia a Gestão Trump
Nas redes sociais, antes da prisão, Junior chegou a dizer, em tom despreocupado, que a política anti-imigração do presidente Donald Trump era direcionada apenas a um grupo de imigrantes, grupo este em que ele não estava incluído.
“Eu estou andando na linha, pagando taxas e tentando me legalizar, assim como muitos imigrantes que querem ficar em ordem. Ele vai deportar quem estiver irregular, os bandidos e as pessoas que estão fazendo coisa errada. Você acha que ele vai deportar quem está querendo ajudar o país? De jeito nenhum”, afirmou.
EUA: Brasileiro-imigrante-ilegal, muito popular entre a comunidade brasileira nos EUA, foi PRESO pela polícia de imigração de Donald Trump.— Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) February 1, 2026
Junior Pena era defensor do presidente que está caçando imigrantes no país da Liberdade.
pic.twitter.com/1acwmMB5d1
Em outro vídeo, ele chegou a ironizar que, “com certeza”, Trump deportaria todos os imigrantes. “Até os cachorros e gatos dos imigrantes ilegais são ilegais também. Só vão ficar aqui nos Estados Unidos os estadunidenses, que nasceram aqui”, disse.
Usuários do X (antigo Twitter) ironizam a prisão. “Zero consciência social, zero senso coletivo e zero entendimento do assunto que resolveu opinar. Não dá pra sentir qualquer solidariedade.”, afirmou um. “Falou, pagou”, disse outro.