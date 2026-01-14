Assine
Centro de treinamento da Seleção na Copa do Mundo será em Nova Jersey

14/01/2026 15:45

A Seleção Brasileira treinará e ficará hospedada da em Nova Jersey durante a Copa do Mundo de 2026, anunciou a CBF nesta quarta-feira (15), após receber aval da Fifa.

O local de treinos será o Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, localidade de 18 mil habitantes no estado de Nova Jersey.

O centro, que pertence ao NY Red Bulls da MLS, "se destaca por suas instalações de última geração, áreas de treinamento modernas, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos (...) visando proporcionar um ambiente de alto nível para o treinamento de futebol de elite", explicou a CBF em comunicado.

"Atualmente estão sendo realizadas obras no local para ampliação das estruturas e modernização de instalações e equipamentos", acrescenta a nota.

A delegação brasileira vai se hospedar no hotel The Ridge, em Basking Ridge, Nova Jersey.

Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego e Los Angeles foram avaliadas como opções junto com Nova York e Nova Jersey, segundo a CBF, que considerou o CT Columbia Park a "melhor alternativa".

O Brasil está com Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C da Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A estreia da Seleção será no dia 13 de junho contra o Marrocos, em Nova Jersey. No dia 19, a equipe enfrentará o Haiti na Filadélfia e, no dia 24, encerrará sua participação na fase de grupos contra a Escócia em Miami.

"Nosso objetivo é dar ao Carlo Ancelotti, à comissão técnica e aos atletas as melhores condições de trabalho, dentro dos nossos princípios e conceitos", disse o coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, citado no comunicado.

