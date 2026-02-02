Assine
POLÍTICA ANTI-IMIGRAÇÃO

Influenciador brasileiro apoiador de Trump é detido pelo ICE nos EUA

Amigo do detido afirmou que a prisão se deu por erro administrativo. Junior Pena está preso em um centro de detenção em Nova Jersey

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
02/02/2026 09:37 - atualizado em 02/02/2026 10:13

O influenciador Junior Pena, que soma mais de 480 mil seguidores no Instagram, foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos
O influenciador Junior Pena, que soma mais de 480 mil seguidores no Instagram, foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador brasileiro Junior Pena, conhecido por falar sobre imigração nos Estados Unidos, foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega do país (ICE, na sigla em inglês), nesse sábado (31/1).

O criador de conteúdo soma mais de 480 mil seguidores no Instagram, plataforma onde compartilha esquetes sobre imigração e as vivências no país estadunidense, onde ele mora desde 2009.

Conforme publicou um amigo dele nas redes sociais, o policial Maycon MacDowel, ele tinha uma audiência de imigração marcada, mas que foi adiada. No entanto, o sistema não foi alterado e mostrou como se ele tivesse faltado. “No sistema da imigração ficou como se ele ‘faltou’. Se você é advogado, tenha certeza que tem no sistema que a Corte foi adiada. Se o sistema não mostrar certo, eles [ICE] vão fazer o trabalho que têm que fazer”, afirmou.

Segundo ele, Junior está detido em Delaney Hall, um centro de detenção de imigrantes localizado em Nova Jersey. Apesar da prisão, ele afirmou que o amigo “não tem carta de deportação” e que uma advogada foi contratada para reverter a situação.

“Esse 'vacilo' dele não comparecer à Corte botou ele nesse problema", disse o amigo, que também afirmou que o "perdão" foi aprovado. De acordo com o policial, assim que liberado, Junior poderia seguir com o processo de imigração no Brasil e, com toda a documentação aprovada, poderia voltar aos EUA.

Ainda de acordo com o amigo, a expectativa é que se tenha respostas sobre a liberação dele na próxima semana. Os perfis de Junior e de Maycon fazem campanhas de arrecadação de fundos para pagamento de uma possível fiança. O valor estimado não foi divulgado.

Influenciador apoia a Gestão Trump

Nas redes sociais, Junior chegou a dizer, em tom despreocupado, que a política anti-imigração do presidente Donald Trump era direcionada apenas a um grupo de imigrantes, grupo este em que ele não estava incluído.

“Eu estou andando na linha, pagando taxas e tentando me legalizar, assim como muitos imigrantes que querem ficar em ordem. Ele vai deportar quem estiver irregular, os bandidos e as pessoas que estão fazendo coisa errada. Você acha que ele vai deportar quem está querendo ajudar o país? De jeito nenhum”, afirmou.


Em outro vídeo, ele chegou a ironizar que, “com certeza”, Trump deportaria todos os imigrantes. “Até os cachorros e gatos dos imigrantes ilegais são ilegais também. Só vão ficar aqui nos Estados Unidos os estadunidenses, que nasceram aqui”, disse.

Usuários do X (antigo Twitter) ironizam a prisão. “Zero consciência social, zero senso coletivo e zero entendimento do assunto que resolveu opinar. Não dá pra sentir qualquer solidariedade”, afirmou um. “Falou, pagou”, disse outro.

