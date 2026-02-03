Prisão de influenciador brasileiro nos EUA é usada em vaquinhas falsas

Apoiadores do influenciador brasileiro Junior Pena, conhecido por falar sobre imigração nos Estados Unidos e que foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega do país (ICE, na sigla em inglês), se aproveitaram da prisão para a promoção de vaquinhas não autorizadas.

A informação foi compartilhada pelo amigo do influenciador, o policial Maycon MacDowel, que também foi quem divulgou a detenção. Junior soma mais de 480 mil seguidores no Instagram, plataforma onde compartilha esquetes sobre imigração e as vivências no país estadunidense, onde ele mora desde 2009.

De acordo com o amigo, foi criada uma única vaquinha com autorização do criador de conteúdo para caso de necessidade de pagamento de advogado ou fiança. No entanto, foram divulgadas em outras contas diversas novas arrecadações de fundos.

“Não estou entendendo por que estão surgindo várias vaquinhas. Estão aparecendo outras vaquinhas, pedidos por Zelle [transferência tipo Pix] e outras formas de doação, sem autorização. A partir de agora, parem com todas as doações até eu me pronunciar oficialmente. Tem gente inventando história para arrecadar dinheiro”, afirmou em publicação no Instagram.

Maycon também afirmou que Junior nunca quis vaquinhas e sempre deixou claro que, caso algo acontecesse, não queria esse tipo de ajuda. Segundo o amigo, ele mesmo pagaria caso aparecesse algum novo custo e divulgaria, com transparência, caso necessário. No entanto, esse ainda não é o caso.

“Nosso povo trabalha duro demais para ficar doando dinheiro sem saber para onde ele está indo”, finalizou na postagem.

A prisão

Junior foi preso no último sábado (31/1) e está detido em Delaney Hall, um centro de detenção de imigrantes localizado em Nova Jersey. Apesar da prisão, ele afirmou que o amigo “não tem carta de deportação” e que uma advogada foi contratada para reverter a situação.

De acordo com Maycon, Junior tinha uma audiência de trânsito marcada, que foi adiada. No entanto, o sistema não foi alterado e registrou como se ele tivesse faltado. “No sistema da imigração ficou como se ele ‘faltou’. Se você é advogado, tenha certeza que tem no sistema que a Corte foi adiada. Se o sistema não mostrar certo, eles [ICE] vão fazer o trabalho que têm que fazer”, afirmou.

O influenciador usava as redes sociais para falar abertamente sobre seus posicionamentos políticos. Ele chegou a dizer, em tom despreocupado, que a política anti-imigração do presidente Donald Trump era direcionada apenas a um grupo de imigrantes, grupo este em que ele não estava incluído.

“Eu estou andando na linha, pagando taxas e tentando me legalizar, assim como muitos imigrantes que querem ficar em ordem. Ele vai deportar quem estiver irregular, os bandidos e as pessoas que estão fazendo coisa errada. Você acha que ele vai deportar quem está querendo ajudar o país? De jeito nenhum”, afirmou.