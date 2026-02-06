Assine
JD Vance é vaiado durante cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão

AFP
AFP
06/02/2026 20:57

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, foi vaiado durante uma aparição no telão do estádio San Siro, em Milão, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, constatou nesta sexta-feira (6) uma jornalista da AFP.

As vaias ocorreram durante o desfile das delegações, quando o placar eletrônico exibiu por alguns segundos Vance ao lado da esposa, Usha, acenando com bandeiras dos Estados Unidos.

Os atletas americanos, por sua vez, foram recebidos calorosamente pelos espectadores presentes nas arquibancadas do emblemático estádio milanês, que tem capacidade para 75 mil pessoas.

Algumas horas antes de assistir à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, JD Vance se reuniu com a chefe de governo italiana, Giorgia Meloni, e ambos exaltaram seus "valores comuns".

À tarde, centenas de estudantes do ensino médio e universitários de Milão se reuniram para protestar contra a presença na Itália de agentes do ICE, a polícia anti-imigração dos Estados Unidos, como parte do esquema de segurança destes Jogos.

