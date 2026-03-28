Bruce Springsteen toca música de protesto em ato contra Donald Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruce Springsteen tocou a canção de protesto "Streets of Minneapolis" num ato contra o presidente americano Donald Trump neste sábado, em St. Paul, no estado de Minnesota. O roqueiro homenageou os moradores locais e elogiou as suas "esperança" e "coragem" em meio aos confrontos entre o ICE, os agentes de imigração do governo dos EUA, e os manifestantes no início deste ano.

Após uma apresentação do governador Tim Walz, que chamou o presidente Donald Trump de "aspirante a ditador", Springsteen subiu ao palco no Capitólio do Estado de Minnesota para discursar para a multidão. "No último inverno, tropas federais trouxeram morte e terror para as ruas de Minneapolis", disse ele. "Bem, eles escolheram a cidade errada. A força e a solidariedade do povo de Minneapolis e de Minnesota foram uma inspiração para todo o país."

O músico celebrou a resiliência dos presentes diante da presença do ICE. "Sua força e seu comprometimento nos mostraram que isto ainda é a América, e este pesadelo reacionário e estas invasões de cidades americanas não serão tolerados", disse ele.

"Vocês nos deram esperança, nos deram coragem, e para aqueles que deram suas vidas, Renee Good, mãe de três filhos, brutalmente assassinada; Alex Pretti, enfermeiro do Departamento de Assuntos de Veteranos, executado pelo ICE, baleado pelas costas e deixado para morrer na rua sem sequer a decência de nosso governo sem lei investigar suas mortes. Seu sacrifício e seus nomes não serão esquecidos."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em seguida, Springsteen apresentou "Streets of Minneapolis", a canção de protesto que lançou em janeiro em resposta ao que chamou de "terror de Estado perpetrado contra a cidade de Minneapolis". Na ocasião, dedicou a música à cidade, "aos nossos vizinhos imigrantes" e em homenagem aos moradores assassinados por agentes do ICE.