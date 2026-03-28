'Nossas filhas entraram no ônibus escolar e nunca mais voltaram para casa'

A dor que se segue à perda de um filho significa que as famílias de Bobb Hogg e Stella McGinn têm mais em comum do que gostariam.

A filha de Stella, Caitlin-Rose, e a filha de Bob, Caitlin, cujo nome do meio é Rose, saíram para ir à escola e nunca mais voltaram para casa.

Embora as meninas tenham perdido a vida com dois anos de diferença, em diferentes partes da Irlanda do Norte, as circunstâncias são tragicamente semelhantes.

Ambas morreram atropeladas por um carro ao descerem de um ônibus escolar.

Mas, além de estarem ligadas pela perda, ambas as famílias se uniram em sua campanha para mudar a lei e melhorar a segurança dos ônibus escolares na Irlanda do Norte.

Não há nenhuma exigência legal em todo o Reino Unido para que outros veículos parem quando um ônibus escolar estiver parando para embarque ou desembarque de alunos.

Na quinta-feira (26/03), a ministra da Infraestrutura lançou uma consulta pública sobre as mudanças propostas na lei, destinadas a melhorar a segurança das crianças que viajam de ônibus para a escola e de volta para casa.

As propostas de Liz Kimmins incluem tornar ilegal ultrapassar um ônibus quando ele estiver parado.

No ano passado, o Conselho de Mid Ulster, um distrito na região central da Irlanda do Norte, aprovou uma moção que pedia mudanças na legislação sobre segurança de ônibus.

A vereadora do Partido Social Democrata e Trabalhista (SDLP), Denise Johnston, apoiou algumas das famílias em sua campanha.

"É positivo ver algum progresso em relação às mudanças na lei, mas agora precisamos concretizá-las", disse ela.

Assim como na Irlanda do Norte, não há no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) uma regra que obrigue todos os carros a parar quando um ônibus escolar ou perua embarca e desembarca alunos.

Mas existem regras indiretas impostas pelo CTB, como a obrigação de não colocar pedestres em risco ao passar perto de escolas ou veículos parados e reduzir a velocidade ao se aproximar de locais com grande circulação de pessoas, como escolas.

A história de Caitlin-Rose

Caitlin-Rose McMullan tinha 11 anos quando morreu atropelada por um carro em março de 2025.

Ela estava descendo de um ônibus escolar, a poucos metros de sua casa em Castledawson, no condado de Londonderry.

A BBC News Irlanda do Norte conversou anteriormente com Stella McGinn sobre como sua vida nunca mais foi a mesma após a perda de sua filha.

Stella McGinn diz que "já era hora" de haver algum progresso na melhoria das leis de segurança em ônibus, mas acrescentou que a mudança precisa acontecer "com urgência" antes que mais famílias experimentem uma "dor inimaginável".

"As coisas ainda estão horríveis para mim, o primeiro aniversário dela acabou de passar e foi muito difícil, não consigo aceitar o fato de que ela não vai voltar para casa", disse ela.

"Não quero que nenhuma outra família jamais tenha que se sentir assim."

"Acabamos de ter o Dia das Mães (no Reino Unido), o aniversário dela está chegando, cada data importante é terrível, minha filha deveria ter voltado para casa comigo naquele dia."

A história de Caitlin

Caitlin Hogg tinha 13 anos quando foi atropelada por um carro depois de descer do ônibus escolar no Condado de Fermanagh, em dezembro de 2022.

Seu pai, Bob, disse que a comunidade de Kinawley ficou chocada com sua morte.

"Ela era nossa primogênita, a mais velha de quatro irmãos, e era cheia de vida e vitalidade, tendo uma influência muito positiva em todos com quem interagia e um futuro brilhante pela frente."

Bob disse que está otimista com a consulta pública, mas quer garantir que ela seja implementada.

"É mais do que uma legislação, é uma questão de conscientização. O público precisa entender o contexto e o motivo pelo qual essa legislação está sendo introduzida."

BBC Bob Hogg diz estar otimista com a consulta sobre segurança em ônibus escolares

Após a morte da filha, Bob e sua esposa Rosemary entraram em contato com políticos para levantar a questão da segurança nos ônibus escolares.

"Queríamos ver se havia alguma oportunidade de implementar alguma legislação relacionada aos ônibus escolares. Nos Estados Unidos e no Canadá, não só é lei, como está enraizado na cultura. Então, sentimos que certamente algo poderia ser feito."

"E então, cerca de dois anos após o acidente de Caitlin, soubemos da notícia sobre a pequena Caitlin-Rose McMullan."

"Foi muito chocante saber que a mesma coisa havia acontecido, um incidente idêntico, em que uma menina desembarcou de um ônibus escolar e perdeu a vida da mesma maneira."

Depois disso, Bob entrou em contato com a mãe de Caitlin-Rose, Stella, e ambas as famílias têm feito lobby por uma mudança na lei.

Mudando a lei

Na quinta-feira, o Departamento de Infraestrutura apresentou suas opções preferenciais para alterações na legislação visando melhorar a segurança dos ônibus.

Isso inclui tornar ilegal ultrapassar um ônibus parado "em circunstâncias perigosas claramente definidas".

Dados da polícia mostram que, desde 2020, quase 700 jovens entre quatro e 18 anos foram mortos ou gravemente feridos nas estradas da Irlanda do Norte durante o período letivo.

Liz Kimmins afirmou que incidentes trágicos recentes envolvendo crianças destacaram os riscos que podem surgir quando os passageiros estão embarcando ou desembarcando dos ônibus.

A consulta pública permanecerá aberta até 21 de maio e é uma das primeiras etapas antes que as leis propostas sejam encaminhadas aos comitês do Executivo e à Assembleia da Irlanda do Norte para debate.

Com as eleições para a Assembleia marcadas para maio do próximo ano, o prazo para os ministros garantirem a aprovação de toda a legislação é limitado.

Stella McGinn disse que ficaria "furiosa" se leis de segurança aprimoradas para ônibus não fossem aprovadas dentro do mandato desta Assembleia.

Ela disse: "Para ser honesta, eu esperava que isso já estivesse feito, então, para mim, tem que ser feito antes da próxima eleição, é simples assim, não há outra opção.

Porque eu realmente acredito que mais crianças morrerão se essas mudanças na lei não forem implementadas, então continuarei lutando até que isso aconteça."

A BBC News Irlanda do Norte perguntou a Kimmins se ela acreditava que as leis de segurança de ônibus propostas poderiam ser aprovadas antes da próxima eleição.

"É uma legislação secundária, então não exige o mesmo processo demorado que a legislação primária, mas espero que as pessoas reconheçam a importância disso", disse Kimmins.

"Estou confiante de que podemos fazer isso e espero que, com a vontade de todos os envolvidos, possamos fazer isso o mais breve possível."

Bob Hogg Caitlin Hogg tinha 13 anos quando foi atropelada por um carro após descer do ônibus escolar.

Bob Hogg quer garantir que o assunto não seja esquecido.

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"Estou ciente de que haverá eleições no próximo ano, então o tempo é limitado e, para nós e tenho certeza que para outras famílias também, é crucial que essa legislação seja implementada. O mais rápido possível."