Avós da Praça de Maio: décadas de busca por desaparecidos na ditadura argentina

A ditadura militar na Argentina durou de 1976 a 1983 e, segundo organizações de direitos humanos, a repressão do regime provocou o desaparecimento de cerca de 30 mil pessoas. Em 1977, um grupo de mulheres fundou a Avós da Praça de Maio (Abuelas de Plaza de Mayo, no original), organização de direitos humanos que tem como objetivo principal identificar crianças sequestradas durante a ditadura. Foto: Reprodução do Instagram @janaina.teles.927