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EUA condena ataque contra residência de líder do Curdistão iraquiano

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AFP
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Repórter
28/03/2026 20:24

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Os Estados Unidos condenaram neste sábado (28) um ataque com drone contra uma residência do líder do Curdistão iraquiano autônomo, Nechirvan Barzani, responsabilizando as milícias iraquianas aliadas do Irã.

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"Essas ações do Irã e de seus representantes são um ataque direto à soberania, à estabilidade e à unidade do Iraque", afirmou o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em comunicado.

O governo iraquiano comprometeu-se a investigar o ataque com drone deste sábado que teve como alvo a segunda residência de Barzani.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que "a soberania do Iraque, e do Curdistão [iraquiano], é indispensável para a estabilidade regional", após uma conversa telefônica com Barzani.

Desde o lançamento da ofensiva israelense-americana contra o Irã em 28 de fevereiro, o Iraque viu-se arrastado para um conflito regional que tenta evitar.

Diariamente, grupos pró-Irã no Iraque reivindicam dezenas de ataques com drones e disparos de foguetes contra a presença militar americana, tanto em território iraquiano quanto em outros lugares do Oriente Médio.

Esses ataques tiveram como alvos a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá e o pessoal de uma coalizão internacional antiterrorista presente no Iraque.

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msp/jgc/mvl/cr/rpr

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