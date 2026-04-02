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Olivia Rodrigo anuncia novo álbum para 12 de junho

"You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" foi anunciado pela cantora nesta quinta-feira (2/4) nas redes sociais

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02/04/2026 17:06

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Olivia Rodrigo já lançou dois álbuns em sua carreira. "Sour", em 2021, e "Guts", em 2023
Olivia Rodrigo já lançou dois álbuns em sua carreira. "Sour", em 2021, e "Guts", em 2023 crédito: Reprodução/Instagram

Olivia Rodrigo anunciou nesta semana o lançamento de seu novo álbum, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", previsto para 12 de junho pelo selo Geffen Records.

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O anúncio foi feito no Instagram nesta quinta-feira (2/4), após a artista apagar todas as publicações de sua conta. Na nova postagem, Rodrigo revelou a capa do trabalho, em que aparece de cabeça para baixo em um balanço, e comentou o lançamento. "Estou muito orgulhosa desse trabalho e mal posso esperar para que vocês ouçam", escreveu.

O disco sucede "Guts" (2023) e marca mais uma colaboração com o produtor Dan Nigro, parceiro da cantora desde o álbum de estreia, "Sour" (2021).

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