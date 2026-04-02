John Travolta estreia como diretor com filme sobre aviação

O Festival de Cannes anunciou nesta quinta-feira (2/4) que vai lançar o primeiro filme dirigido por John Travolta, ator de de filmes como "Grease", "Pulp fiction: tempo de violência" e "Hairspray: em busca da fama", entre outros sucessos.

O longa vai se chamar "Propeller one-way night", ainda sem tradução para o português. É a adaptação de um livro escrito e ilustrado pelo próprio Travolta, inspirado na sua infância e na sua paixão por aviação. A obra é de 1997.

Segundo o festival, o filme narra como o jovem Jeff e sua mãe embarcam em um voo para Hollywood e ali começam uma jornada de formação e nostalgia, repleta de encontros e situações aéreas que mudam o futuro do garoto.

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A data de exibição do longa não foi revelada. Depois do evento, ele estará disponível no Apple TV, em 29 de maio. O próximo Festival de Cannes acontece dias antes, entre 12 e 23 de maio.