Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

John Travolta estreia como diretor com filme sobre aviação

Ator de 'Grease' lança, no próximo Festival de Cannes, o longa "Propeller one-way night" adaptação de livro escrito e ilustrado por ele em 1997

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
02/04/2026 15:59

compartilhe

SIGA
×
John Travolta esteve em "Embalos de Sábado à Noite", lançado em dezembro de 1977, e "Grease", lançado em junho de 1978.
John Travolta esteve em "Embalos de sábado à noite", lançado em dezembro de 1977, e "Grease", lançado em junho de 1978 crédito: Reprodução

O Festival de Cannes anunciou nesta quinta-feira (2/4) que vai lançar o primeiro filme dirigido por John Travolta, ator de de filmes como "Grease", "Pulp fiction: tempo de violência" e "Hairspray: em busca da fama", entre outros sucessos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais

O longa vai se chamar "Propeller one-way night", ainda sem tradução para o português. É a adaptação de um livro escrito e ilustrado pelo próprio Travolta, inspirado na sua infância e na sua paixão por aviação. A obra é de 1997.

Segundo o festival, o filme narra como o jovem Jeff e sua mãe embarcam em um voo para Hollywood e ali começam uma jornada de formação e nostalgia, repleta de encontros e situações aéreas que mudam o futuro do garoto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A data de exibição do longa não foi revelada. Depois do evento, ele estará disponível no Apple TV, em 29 de maio. O próximo Festival de Cannes acontece dias antes, entre 12 e 23 de maio.

Tópicos relacionados:

aviacao cannes estreia evento john-travolta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay