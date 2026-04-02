Dupla sertaneja é alvo da Justiça após música sobre Vorcaro

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano está no centro de uma decisão judicial em São Paulo que mandou tirar do ar um vídeo de divulgação de sua mais recente música. O problema: o material usava prints de conversas íntimas atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro e uma das pessoas identificadas nas mensagens, a influenciadora Karolina Trainotti, entrou na Justiça pedindo a retirada do conteúdo.

O juiz acatou o pedido e determinou a remoção de qualquer material que a identifique na campanha da canção.

A música em si narra uma traição descoberta da pior forma possível e foi justamente essa história que ganhou nova dimensão ao ser associada ao caso Vorcaro.

Celular tocou, "prima" revelou tudo

Na letra, o protagonista leva uma vida dupla: mantém relacionamentos simultâneos e tenta administrar a situação com mensagens carinhosas enviadas para destinatárias diferentes. "Eu falava bom dia para uma, escrevia bom dia para outra. Eu ouvia ‘te amo’ de uma e eu lia ‘eu te amo’ da outra", diz um trecho da canção.

A armadilha que derruba o personagem é construída com ironia. A parceira, sem desconfiar de nada, pega o celular quando ele toca e se oferece para atender. O contato estava salvo como "prima". "Ela falou: ‘Me dá aqui que eu atendo a sua prima'", narra a letra, antes de descrever a resposta da suposta prima: "Amor, que saudade, tá podendo falar? Tá sozinho?".

Zé Neto e Cristiano (Foto: Divulgação)

A canção ainda aponta que a mentira só desmorona quando o próprio mentiroso passa a acreditar nela. "O problema da mentira é o mentiroso acreditar na mentira, que foi desmascarada com volume alto e a tela para cima", diz outro verso.

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O desfecho é curto e definitivo. Após descobrir a traição, a mulher confronta o parceiro, joga o celular no chão e diz: "Você é um lixo".