'Eu não sabia', diz Martha Graeff, ex de Vorcaro, sobre denúncias contra empresário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Martha Graeff, ex-namorada de Daniel Vorcaro, negou nesta sexta-feira (27) ter conhecimento sobre as supostas práticas fraudulentas do dono do Banco Master.

"Não, EU NÃO SABIA. Soube exatamente como a maioria dos brasileiros: pela imprensa. E, não, eu não desconfiava, assim como também não sabiam e não desconfiavam os órgãos reguladores e autoridades, parceiros de negócio, clientes e tantos outros", afirmou ela em manifestação divulgada à imprensa.

Martha também criticou o vazamento de conversas de celular que teve com o ex-banqueiro. Os diálogos, que revelaram detalhes da proximidade do ex-banqueiro com autoridades e também a intimidade do casal, foram tornados públicos neste mês. "Fui linchada, cancelada e vulgarizada. A quem interessa tudo isso?", questiona.

Ela também negou ter recebido imóveis, carros ou barco a partir do relacionamento. Como mostrou a Folha, Vorcaro sugeriu à então namorada que bens fossem transferidos para o nome dela, enquanto negociava a compra de uma casa de alto padrão em Miami, nos Estados Unidos.

Como mostram as mensagens trocadas entre os dois, o ex-banqueiro negociou a abertura de um "trust" -estrutura de planejamento patrimonial que seria registrada em nome dela. Meses antes, Vorcaro havia fechado a compra de uma casa na Sabal Palm Road por mais de US$ 85 milhões (R$ 490 milhões em valores da época).

"Trabalho desde os meus 14 anos, portanto, há 26 anos, dos quais, moro fora do Brasil há mais de 20 anos. Todo meu patrimônio foi construído por mim e está devidamente declarado", afirma ela no comunicado.

Martha também aborda questões mais pessoais e defende a imagem de Vorcaro no período em que estiveram juntos, durante um ano e oito meses, entre 2024 e 2025 -o ex-banqueiro foi preso pela primeira vez em novembro do ano passado.

"Eu me apaixonei por um homem que era especial não apenas comigo, mas também com a minha família e com os meus amigos. Um pai e um empresário bem-sucedido, respeitado por pessoas respeitáveis, não apenas no Brasil, mas no exterior", diz ela.

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"Me sinto quebrada por dentro e por fora, mas não escrevo essa manifestação como vítima. Estou aqui como mulher, como mãe e como profissional, tentando superar essa imensa dor. E com o mesmo esforço, foco e determinação que sempre tive até aqui, pretendo passar por esse momento de cabeça erguida", completa ela.