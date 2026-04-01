Assine
overlay
Início Cultura
PODCAST

Guilherme Arantes é o convidado do podcast ‘Divirta-se’

Músico foi homenageado recentemente pela União Brasileira dos Compositores; Arantes está em turnê comemorando 50 anos de carreira e iniciou o ano com 29º disco

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
01/04/2026 14:00

compartilhe

SIGA
×
Fotografia mostra o rosto de Guilherme Arantes, usando óculos de aros redondos, com a paisagem do Corcovado ao fundo
Guilherme Arantes lança disco com 15 músicas crédito: Leo Aversa/ Divulgação

Guilherme Arantes começou 2026 muito bem. Anunciou turnê em comemoração aos 50 anos de carreira, foi homenageado pela União Brasileira de Compositores e lançou “Interdimensional", seu 29° disco. Aos 72 anos, ele tinha desacelerado a rotina de shows depois de enfrentar uma série de problemas de saúde, quando sofreu uma braquialgia grave. Com o uso prolongado de corticoides, o cantor desenvolveu necrose avascular na cabeça do fêmur. A reclusão forçada foi decisiva para a concepção do novo trabalho e o desejo de voltar aos palcos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O músico é o convidado desta semana do podcast “Divirta-se”, disponível no canal de Youtube do Portal Uai e no Spotify.

Na entrevista, ele conta sobre o novo disco, a influência da bossa nova em suas músicas e  a potência musical do Clube da esquina, que, para ele, surgiu “como uma bomba que explodiu na cabeça”. “O impacto da voz, da figura e da música do Milton (Nascimento) foi arrebatador e decisivo, revelando um caminho possível de música brasileira livre, poética, harmônica e progressiva, capaz de misturar a toada do interior com estruturas sofisticadas e compassos pouco usuais”, afirma.

O papel dos letristas do movimento, como Fernando Brant, Ronaldo Bastos e os irmãos Borges, representou uma liberdade poética que influenciou diretamente a forma de Guilherme Arantes escrever as letras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Lô Borges é meu pai musical”, diz o músico. Ainda que a diferença de idade entre eles seja de apenas um ano, ele conta que a obra do mineiro representou um modelo estético e emocional a seguir. A admiração, evoluiu para a amizade, a ponto de Lô convidá-lo a participar do disco “Os Borges” (1980), que contou ainda com Elis Regina e Milton Nascimento.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay