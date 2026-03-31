Filarmônica de Minas e Mônica Salmaso se unem em concerto de música mineira

A cantora Mônica Salmaso participará do especial "Minas de todos os sons", da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, num concerto dedicado à música mineira, marcado para os dias dias 30 de abril e 1º de maio, às 20h30, na Sala Minas Gerais.

Os ingressos serão vendidos a partir desta quarta-feira (1º/4), às 12h, no site da Filarmônica e na bilheteria da Sala Minas Gerais.

Entradas para os setores Coro e Terraço somente serão comercializadas quando os demais setores estiverem esgotados.

O especial terá regência do maestro José Soares, regente associado da orquestra, e homenageia a música mineira, celebrando a carreira de artistas como Lô Borges, Milton Nascimento, Beto Guedes e Fernando Brant.

O programa irá alternar entre interpretações exclusivas da orquestra e apresentações de Mônica Salmaso.

No total, o repertório inclui 14 músicas: "A lua girou", "A terceira margem do rio", "Cais", "Casamiento de negros", "Credo", "Maria, Maria", "Maria solidária", "Noites do sertão", "Para Lennon e McCartney", "Paula e Bebeto", "Suíte milagre dos peixes", "Travessia", "Volver a los 17" e "Bachianas brasileiras nº 4: Ária (Cantiga)" (Villa-Lobos).

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"MINAS DE TODOS OS SONS"

Com Mônica Salmaso e Filarmônica de Minas Gerais. Nos dias 30 de abril e 1º de maio, às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Ingressos: Mezanino: R$ 50 (inteira) e RS 25 (meia); Coro e Terraço: R$ 58 (inteira) e R$ 29 (meia); Balcão Palco: R$ 84 (inteira) e R$ 42 (meia); Balcão Lateral: R$ 105 (inteira) e R$ 52,5 (meia); Plateia Central: R$ 143 (inteira) e R$ 71,5 (meia), Balcão Principal: R$ 185 (inteira) R$ 92,5 (meia); Camarote: R$ 207 (inteira) e R$ 103,5 (meia). À venda a partir desta quarta (1º/4), às 12h, no site da www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais.