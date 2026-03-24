Música clássica: por que jovens brasileiros lideram o consumo global

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Jovens brasileiros lideram o consumo de música clássica no mundo, aponta o estudo “Classical pulse 2026”. A pesquisa, realizada pela série de concertos Candlelight, da Fever, analisou os hábitos de mais de 8 mil pessoas em dez países e posicionou o Brasil entre as audiências mais engajadas com o gênero.

Entre os brasileiros que já foram a um concerto de música clássica, 96% dos jovens das gerações Z e Millennial afirmam ter comparecido a pelo menos uma apresentação no último ano. O levantamento também mostra que 75% dos respondentes no país dizem ter alguma conexão com o gênero, seja como músicos amadores, estudantes ou por conhecer alguém que pratique.

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O desafio é o acesso, não o interesse

Enquanto a principal razão para não frequentar concertos globalmente é a falta de interesse, no Brasil, o obstáculo é a acessibilidade. Para os brasileiros que nunca assistiram a uma apresentação de música clássica:

42% apontam a ausência de concertos perto de onde vivem;

24% mencionam o alto custo dos ingressos;

18% dizem não saber o suficiente sobre o gênero.

Os dados sugerem que existe uma demanda latente, mas que enfrenta barreiras estruturais e geográficas.

Novos formatos impulsionam o público

A pesquisa indica que a música clássica passa por uma ressignificação, especialmente entre o público mais jovem. No Brasil, o interesse cresce por experiências que mesclam o tradicional com o moderno. Os brasileiros demonstram preferência por:

concertos que reinterpretam ou misturam gêneros musicais (30%);

apresentações enriquecidas com efeitos visuais (29%);

eventos em locais não convencionais, como museus ou espaços históricos (19%);

Dennys Araújo, líder da Fever para os concertos Candlelight no Brasil, afirma que os dados mostram um forte envolvimento dos jovens brasileiros com o gênero. "O principal desafio aqui não é despertar interesse, mas ampliar o acesso e adaptar a experiência para atrair novos públicos", explica.

O estudo, realizado pela Dynata, aponta que o futuro da música clássica é ser impulsionado por um público jovem e digital, com formatos imersivos e espaços não convencionais. Segundo o executivo, o futuro do gênero “não será apenas ouvir, mas vivenciar, conectando-se com mais pessoas e de mais formas do que nunca”.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.