Guilherme Arantes celebra 50 anos de carreira com show especial em BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Guilherme Arantes celebrará seus 50 anos de carreira com a turnê “50 Anos-luz”, que desembarca em Belo Horizonte no dia 18 de abril. A apresentação especial acontecerá no BeFly Minascentro.

O espetáculo promete revisitar os maiores clássicos do artista, incluindo sucessos como “Amanhã”, “Planeta água”, “Um dia, um adeus” e “Cheia de charme”. Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias do teatro e pelo site da Sympla.

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A turnê nacional, promovida pela Music On Events, tem início marcado para março de 2026, começando em São Paulo, no Espaço Unimed. A proposta é percorrer os principais palcos e arenas do Brasil com um grandioso espetáculo que une tecnologia e emoção.

Compositor de mais de 30 temas de novelas, Arantes teve suas músicas interpretadas por ícones como Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso e Roberto Carlos. Além da turnê, ele prepara o lançamento de um álbum inédito para o primeiro trimestre de 2026.

“São 50 anos de aprendizado, do prazer insubstituível de fazer música. E completar uma data assim, redonda, é ter vivido esse exercício de sobrevivência ao tempo”, declarou o artista sobre a celebração.

Serviço

Data do show: 18 de abril de 2026 (sábado)

Local: BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro)

Ingressos:

Setor I: a partir de R$ 215 (meia) / R$ 225 (social)

Setor II: a partir de R$ 145 (meia) / R$ 195 (social)

Setor III: a partir de R$ 95 (meia) / R$ 145 (social)

Onde comprar: bilheteria do BeFly Minascentro ou no site www.sympla.com.br

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.