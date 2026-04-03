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MÚSICA INSTRUMENTAL

Concerto de violoncelos em BH encerra tradicional festival de Ouro Branco

Orquestra formada por violoncelistas vai se apresentar neste sábado (4/4), no Museu das Minas e do Metal, com entrada franca

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Augusto Pio
Augusto Pio
Repórter
Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH
03/04/2026 02:00 - atualizado em 03/04/2026 06:58

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Orquestra reúne violoncelistas de várias partes do país, que se reuniram em Ouro Branco a partir de 28 de março
Orquestra reúne violoncelistas de várias partes do país, que se reuniram em Ouro Branco a partir de 28 de março crédito: Diego Sá/Armazém de Imagem/Divulgação

O Festival Matias de Oliveira Pinto, que reúne violoncelistas de todo o país em Minas Gerais, será encerrado neste sábado (4/4) de manhã, com concerto especial no museu MM Gerdau, em Belo Horizonte. O repertório terá composições de Pablo Casals, Gilberto Gil, Verdi, Ernane Aguiar e Beetholven Cunha.

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Realizado pela Casa de Música de Ouro Branco, sob direção de Kênia Libânio, o festival chega à 12ª edição com novo nome. Foi rebatizado em homenagem a seu idealizador, o professor Matias de Oliveira Pinto, que morreu em 2025, aos 64 anos, em acidente automobilístico ocorrido na Alemanha. Esta edição também presta tributo à memória de Iberê Gomes Grosso (1905-1983), um dos principais violoncelistas brasileiros.

Festival tem o nome de seu idealizador, Matias de Oliveira Pinto, que morreu em 2025
Festival tem o nome de seu idealizador, Matias de Oliveira Pinto, que morreu em 2025 Acervo pessoal


Experiência compartilhada

“Nos reunimos com grandes músicos e alunos do Brasil e do exterior para trocar experiências. Durante uma semana, realizamos oficinas, ensaios do ensemble e concertos. Enfim, foi uma programação intensa. Ficamos muito felizes com o sucesso do festival”, comenta Kênia Libânio.

O festival começou em 28 de março, em Ouro Branco, com a participação dos violoncelistas Márcio Carneiro, Eduardo Swerts, Kayami Satomi, Hugo Pilger, Victoria Saldarini, Miguel Braga, Priscila Varela, Mauro Braga, Risa Adachi e Fábio Presgrave, entre outros convidados.

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O professor Kayami Satomi regerá a orquestra de violoncelos do concerto de encerramento. O repertório é especial e variado, explica ele. “Vamos tocar melodia catalã recolhida por Pablo Casals, grande violoncelista e tido com um dos maiores músicos do século 20”, adianta Satomi. “Canto dos pássaros” é o nome da peça com a qual Casals presta tributo à paz e à liberdade.

“Também vamos tocar o prelúdio da ópera ‘La traviata’, de Verdi, uma transcrição para orquestra de violoncelos”, informa. O repertório brasileiro faz parte do programa. Uma das peças é “Violoncelada”, composta por Ernane Aguiar.

Kayami Satomi cita também o maestro, arranjador e pesquisador Beetholven Cunha, que escreveu “Danças latinas” para orquestra de violoncelos. “São três movimentos. O primeiro é um prelúdio samba; o segundo, ele denomina ‘quase um bolero’; o terceiro Cunha descreve como ‘lembrando uma salsa’”, explica o regente.

Gil e Edu Lobo

Cerca de 30 musicistas integram a orquestra do festival. “Há dois arranjos especiais do violoncelista Vinicius Nascimento. Um deles para 'A paz', sucesso de Gilberto Gil, a quem vamos fazer homenagem também”, adianta Satomi. Esta canção é parceria de Gil com João Donato.

A outra música, que fecha o programa, é “Arrastão”, de Edu Lobo e Vinicius de Moraes. “Vinicius Nascimento estuda na UNI-Rio e criou arranjos para que pudéssemos estreá-los”, afirma o professor Kayami Satomi. 

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FESTIVAL MATIAS DE OLIVEIRA PINTO

Neste sábado (4/4), às 11h, no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680, Funcionários). Com orquestra de violoncelos regida pelo professor Kayami Satomi. Entrada franca. Informações: www.casademusica.org.

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