Peças em cartaz no feriadão convidam o público a rir e a pensar na vida
A comédia "Rir-votril" e o drama "Defesa" serão apresentados até domingo (5/4) na Sala Juvenal Dias e no Teatro João Ceschiatti
Com humor e drama, a agenda de teatro nesta Semana Santa está movimentada no Palácio das Artes. A peça “Rir-votril – porque rir é o melhor remédio” terá três sessões de hoje (3/4) a domingo (5/4), na Sala Juvenal Dias. “Defesa” será a atração do Teatro João Ceschiatti nos mesmos dias.
A comédia “Rir-votril” brinca com os problemas da saúde pública, enquanto “Defesa” narra as dificuldades de um casal de mulheres que termina o relacionamento, mas precisa continuar morando na mesma casa.
Produção da companhia Santinhas do Pau Oco e protagonizada por Marcelo Vieira e Othon Valgas, que também assina o roteiro, “Rir-votril” acompanha pacientes nas filas do SUS. O título faz referência ao ansiolítico Rivotril.
Os atores interpretam atendentes mal-humoradas, psicólogas loucas, médicos estrangeiros recém-chegados ao Brasil e enfermeiras à beira de um ataque de nervos, assim como pacientes alterados pelo efeito do Rivotril, adotados por pacientes de síndrome do pânico e ataques de ansiedade.
Separação
A peça “Defesa” aborda o amor LGBTQIA+. Criada em 2022 como parte do trabalho de conclusão de curso do bacharelado em teatro da UFMG pela atriz Kami Soares, é dirigida por Igui Leal.
Kami Soares e Júlia Campos interpretam o casal lésbico dessa trama que mescla elementos biográficos e ficcionais. A proposta é abordar, fugindo do óbvio, o cotidiano do relacionamento entre mulheres.
“RIR-VOTRIL: PORQUE RIR É O MELHOR REMÉDIO”
Com Marcelo Vieira e Othon Valgas. Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), nesta sexta-feira (3/4) e sábado (4/4), às 19h, e domingo (5/4), às 18h. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).
“DEFESA”
Com Kami Soares e Júlia Campos. Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), nesta sexta-feira (3/4) e sábado (4/4), às 20h, e domingo (5/4), às 19h. Ingressos: por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).
OUTRA ATRAÇÃO
• LAMIRA SE DESPEDE DE BH
O grupo tocantinense Lamira encerra sua temporada especial na capital mineira apresentando a peça “Gibi” , voltada para as crianças, com sessões nesta sexta-feira e sábado (3/4 e 4/4), às 15h, e domingo (5/4), às 11h e às 15h, no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). O universo das histórias em quadrinhos é o tema do espetáculo de dança e palhaçaria.
Vivência e mediação crítica serão conduzidas pelo professor e crítico de dança Henrique Rochelle neste sábado, às 14h20. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na bilheteria e no site do CCBB.