Celebridades e TV
‘A Praça É Nossa’ terá reencontro de Carlos Alberto de Nóbrega com o pai por meio de IA
Para tornar a cena possível, a emissora recorreu ao uso de inteligência artificial, apostando na carga emocional da data para criar um momento de forte impacto junto ao público. Foto: Divulgação
Segundo informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a iniciativa foi pensada como uma surpresa capaz de tocar o espectador pelo afeto e pela memória. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Manoel de Nóbrega teve papel fundamental não apenas na trajetória do filho, mas também na história do próprio SBT e de seu fundador, Silvio Santos. Foto: Reprodução de Youtube
Ele foi mentor e incentivador do apresentador, morto em 2024, tanto no desenvolvimento artístico quanto nos empreendimentos comerciais, com destaque para o Baú da Felicidade. Foto: Divulgação
Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Manoel de Nóbrega (1913 - 1976) é reconhecido como um dos grandes nomes do humor brasileiro no rádio e na televisão. Foto: - Divulgação
Criador de “A Praça da Alegria”, programa exibido entre 1956 e 1978, inicialmente na TV Paulista e depois em outras emissoras, Manoel foi pioneiro ao transformar o banco de praça em um cenário fixo para esquetes humorísticos. Foto: Reprodução de Youtube
A simplicidade da proposta permitia a renovação constante de personagens, situações e bordões, tornando o formato ágil, reconhecível e duradouro, atravessando décadas e influenciando gerações de humoristas. Foto: Reprodução de Youtube
Carlos Alberto de Nóbrega, seu filho, também nasceu em Niterói, em 1936, e seguiu os passos paternos na televisão. Desde maio de 1987, ele comanda “A Praça É Nossa”, dando sequência ao formato do humorístico criado pelo pai. Foto: Reprodução do Instagram @calbertonobrega
Sua carreira profissional teve início em 1954, quando passou a escrever quadros humorísticos para o “Programa Manoel de Nóbrega”, veiculado pela Rádio Nacional em São Paulo. Foto: Reprodução/Instagram
Dois anos depois, deu os primeiros passos na televisão como roteirista do “Zilomag Show”, na TV Paulista, onde também atuou ao lado de Ronald Golias. A partir daí, participou da criação e do desenvolvimento de diversos programas humorísticos. Foto: Reprodução do Instagram @calbertonobrega
No fim da década de 1950, integrou o elenco e a equipe de criação da extinta TV Rio, participando de atrações como “Rio Te Adoro”, “Noites Cariocas”, “O Riso é o Limite” e novamente “Golias Show”. Foto: Reprodução do Instagram @calbertonobrega
Em 1963, transferiu-se para a TV Record, em São Paulo, onde escreveu e apresentou programas como “É Uma Graça Mora” e “Shows Internacionais”. Em 1967, passou a dividir a autoria de “Família Trapo” com Jô Soares. Foto: Reprodução do Instagram @calbertonobrega
Entre 1977 e 1987, trabalhou na TV Globo, onde atuou como roteirista, diretor e ator em “Os Trapalhões” e participou também da segunda fase de “Praça da Alegria”. Após deixar a Globo, passou pela Rede Bandeirantes, onde apresentou o humorístico “Praça Brasil”, até chegar ao SBT, emissora na qual consolidou definitivamente sua imagem junto ao grande público. Foto: Reprodução do Instagram @calbertonobrega
No canal, atuou e escreveu programas como “A Praça É Nossa”, “Escolinha do Golias”, “Maria Teresa Especial” e “SBT Palace Hotel”. Foto: Reprodução do Instagram @calbertonobrega
Atualmente, “A Praça É Nossa” segue como um dos programas mais tradicionais da grade do SBT e mantém forte vínculo com o público. A atração tem sido responsável por recuperar a vice-liderança de audiência na faixa noturna em São Paulo. Foto: Reprodução/Instagram
Na vida pessoal, Carlos Alberto foi casado por 34 anos com Marilda de Nóbrega, união da qual nasceram quatro filhos: Carlos Alberto de Nóbrega Filho, Marcelo de Nóbrega — atual diretor de “A Praça É Nossa” —, Vinícius de Nóbrega e Maurício de Nóbrega. Foto: - Reprodução do Instagram @calbertonobrega
Posteriormente, teve um relacionamento de 13 anos com Andréa de Nóbrega, com quem teve os gêmeos Maria Fernanda de Nóbrega e João Vitor de Nóbrega. O casal se separou em 2009, mas retomou o relacionamento cinco anos depois. Em 2018, Carlos Alberto casou-se pela terceira vez, com a médica nutróloga Renata Domingues de Nóbrega. Foto: Reprodução do Instagram @calbertonobrega