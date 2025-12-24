‘A Praça É Nossa’ terá reencontro de Carlos Alberto de Nóbrega com o pai por meio de IA

Entre 1977 e 1987, trabalhou na TV Globo, onde atuou como roteirista, diretor e ator em “Os Trapalhões” e participou também da segunda fase de “Praça da Alegria”. Após deixar a Globo, passou pela Rede Bandeirantes, onde apresentou o humorístico “Praça Brasil”, até chegar ao SBT, emissora na qual consolidou definitivamente sua imagem junto ao grande público. Foto: Reprodução do Instagram @calbertonobrega