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MÚSICA BRASILEIRA

BH vai entrar no ritmo do samba e do pagode neste Sábado de Aleluia

Fabinho do Terreiro, Sunga de Pano e Oi de Gato são algumas das atrações das rodas de hoje (4/4), em BH

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
04/04/2026 02:00 - atualizado em 04/04/2026 07:04

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Grupo Pagode da Iara vai se apresentar neste sábado, a partir das 14h, em frente ao Bar Juramento, na Pombeia
Grupo Pagode da Iara vai se apresentar neste sábado, a partir das 14h, em frente ao Bar Juramento, na Pombeia crédito: Pagode da Iara/Divulgação

Em 2025, o pagode se firmou como o gênero musical mais popular do Brasil, superando o sertanejo, que permaneceu por sete anos na liderança. Em Belo Horizonte, o Sábado de Aleluia será pagodeiro, com rodas espalhadas por diferentes regiões da cidade.

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Ao meio-dia, o Samba do Maestro ocupa a Rua Araguari, no Maestro Butiquim, abrindo a programação ainda no almoço. Às 14h, o Bairro de Santa Tereza recebe show do grupo Sunga de Pano, no Berço da Tereza.

No mesmo horário, o Pagode da Iara toma a rua em frente ao bar Juramento 202. Gratuito, o evento é realizado aos sábados.

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O músico Danilo Lana explica que o nome do evento resgata o sentido original da palavra pagode. “Antes de designar um gênero musical, o termo era usado para falar de reuniões e festas de sambistas”, afirma. A proposta é manter ambiente democrático, inclusive em relação à idade. Há de crianças a idosos na plateia. Lana comanda o projeto ao lado dos amigos Renan Antero, Luiz Felipe Paradizi, Uriel Sepúlveda e Cássio Santos.

Lana vê mudanças no cenário musical da cidade. “Belo Horizonte foi por muito tempo dominada pelo sertanejo. Hoje, vejo mais espaço para o samba nos eventos”, observa.

A programação segue ao longo da tarde. Às 15h, Oi de Gato ocupa o Candiá Bar, no Prado, com sua roda tradicional. Às 16h, o Grupo do Bigode sobe ao palco do Alpendre, em Santa Tereza, enquanto o Concórdia entra no circuito com o Baticum.

De volta a Santê, o Bar Bocaiuva recebe Fabinho do Terreiro, um dos nomes da cena raiz local, a partir das 18h. Às 20h30, o Samba da Luz ocupa o Afro Galpão com proposta intimista: roda acústica, no gogó e na palma da mão.

No domingo, o projeto Ô Sorte toma conta da Casa Rosa do Bonfim, reunindo choro, samba e brasilidades. Já o Samba no Topo, no 25º andar do Mira, no Centro, dá direito ao pôr do sol. No tradicional Bar do Cacá, o cavaquinista Matheus Henrique comanda encontro gratuito a partir das 17h.


ATRAÇÕES

HOJE (4/4)

. Samba do Maestro, às 12h, no Maestro Butiquim (Rua Araguari, 1.750, Santo Agostinho). R$ 12.
. Berço do Pagode, às 14h, no Berço da Tereza (Rua Conselheiro Rocha, 2.627, Santa Tereza). R$ 10
. Pagode da Iara, às 14h, no Juramento 202 (Rua Juramento, 202, Pompeia). Gratuito
. Oi de Gato, às 15h, no Candiá Bar (Av. Francisco Sá, 430, Prado). R$ 10
. Grupo do Bigode, às 16h, no Alpendre (Rua Mármore, 70, Santa Tereza). R$ 25
. Baticum Roda de Samba, às 16h, no Baticum (Rua Itararé, 566, Concórdia). R$ 15
. Fabinho do Terreiro, às 18h, no Bar Bocaiuva (Rua Paraisópolis, 550, Santa Tereza). R$ 12
. Samba da Luz, às 20h30, no Afro Galpão (Av. Dom Pedro II, 2.725, Alto Caiçara). R$ 10

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DOMINGO (5/4)

Ô Sorte, às 15h, na Casa Rosa do Bonfim (Rua José Ildeu Gramiscelli, 301, Bonfim). R$ 35
Samba no Topo, às 16h, no Mira (Rua Rio de Janeiro, 600, Centro). Gratuito até as 17h
Roda de samba do Matheus, às 17h, no Bar do Cacá (Rua Andiroba, 20). Gratuito 

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