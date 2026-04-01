Sábado de Aleluia: entenda o significado da data antes da Páscoa
Este dia marca a passagem da morte para a ressurreição de Jesus Cristo: saiba por que é um momento de reflexão e preparação para a grande festa
compartilheSIGA
O Sábado de Aleluia, também conhecido como Sábado Santo, é o dia que separa a Sexta-feira da Paixão, marcada pela crucificação e morte de Jesus Cristo, e o Domingo de Páscoa, que celebra sua ressurreição. Para os cristãos, é um dia de silêncio, recolhimento e profunda reflexão, meditando sobre o sofrimento de Cristo e a esperança de sua volta à vida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Vigília Pascal: A mãe de todas as vigílias
A principal celebração do Sábado de Aleluia ocorre à noite, durante a Vigília Pascal, considerada pela Igreja Católica a "mãe de todas as santas vigílias". É a celebração mais importante do ano litúrgico, na qual os fiéis se reúnem para aguardar a ressurreição do Senhor. A cerimônia é rica em simbolismos e dividida em quatro partes principais:
Leia Mais
Por que a Páscoa é mais importante que o Natal para os católicos
Bênção do Fogo Novo e do Círio Pascal: A celebração começa com as luzes da igreja apagadas. O fogo novo é abençoado, simbolizando Cristo como a luz do mundo que dissipa as trevas do pecado e da morte. O Círio Pascal, uma grande vela, é aceso neste fogo e conduzido em procissão para dentro da igreja, representando a coluna de fogo que guiou o povo de Israel pelo deserto.
Proclamação da Páscoa (Exsultet): Um hino de louvor que anuncia a alegria da ressurreição de Cristo, percorrendo toda a história da salvação.
Liturgia da Palavra: São feitas diversas leituras do Antigo e do Novo Testamento, que narram a história da criação, a libertação do povo de Israel e as promessas de salvação cumpridas em Jesus.
Liturgia Batismal e Eucarística: Neste momento, a água é abençoada, e tradicionalmente são realizados os batismos de adultos. Os fiéis renovam suas promessas batismais, e a celebração culmina com a Eucaristia, a primeira missa completa desde a Quinta-feira Santa.
O retorno do "Glória" e do "Aleluia"
Um dos momentos mais marcantes da Vigília Pascal é o retorno do canto do "Glória" e da aclamação "Aleluia". Ambas as expressões de louvor são omitidas durante todo o período da Quaresma como um sinal de penitência e preparação. O retorno solene desses cantos simboliza a explosão de alegria pela vitória de Cristo sobre a morte. A palavra "Aleluia", de origem hebraica, significa "louvai o Senhor" e ecoa como o grande anúncio da Páscoa.
Tradições populares: a Malhação de Judas
Além das celebrações litúrgicas, o Sábado de Aleluia também é marcado por tradições populares, como a "Malhação de Judas". Nela, um boneco representando Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, é pendurado e queimado ou destruído pela comunidade. É importante ressaltar que esta é uma manifestação folclórica e não faz parte dos ritos oficiais da Igreja, representando uma forma de expressão popular sobre a traição e a vitória do bem sobre o mal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Este conteúdo foi gerado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por um editor humano.