Sábado de Aleluia: entenda o significado da data antes da Páscoa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Sábado de Aleluia, também conhecido como Sábado Santo, é o dia que separa a Sexta-feira da Paixão, marcada pela crucificação e morte de Jesus Cristo, e o Domingo de Páscoa, que celebra sua ressurreição. Para os cristãos, é um dia de silêncio, recolhimento e profunda reflexão, meditando sobre o sofrimento de Cristo e a esperança de sua volta à vida.

A Vigília Pascal: A mãe de todas as vigílias

A principal celebração do Sábado de Aleluia ocorre à noite, durante a Vigília Pascal, considerada pela Igreja Católica a "mãe de todas as santas vigílias". É a celebração mais importante do ano litúrgico, na qual os fiéis se reúnem para aguardar a ressurreição do Senhor. A cerimônia é rica em simbolismos e dividida em quatro partes principais:

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Bênção do Fogo Novo e do Círio Pascal: A celebração começa com as luzes da igreja apagadas. O fogo novo é abençoado, simbolizando Cristo como a luz do mundo que dissipa as trevas do pecado e da morte. O Círio Pascal, uma grande vela, é aceso neste fogo e conduzido em procissão para dentro da igreja, representando a coluna de fogo que guiou o povo de Israel pelo deserto.

Proclamação da Páscoa (Exsultet): Um hino de louvor que anuncia a alegria da ressurreição de Cristo, percorrendo toda a história da salvação.

Liturgia da Palavra: São feitas diversas leituras do Antigo e do Novo Testamento, que narram a história da criação, a libertação do povo de Israel e as promessas de salvação cumpridas em Jesus.

Liturgia Batismal e Eucarística: Neste momento, a água é abençoada, e tradicionalmente são realizados os batismos de adultos. Os fiéis renovam suas promessas batismais, e a celebração culmina com a Eucaristia, a primeira missa completa desde a Quinta-feira Santa.

O retorno do "Glória" e do "Aleluia"

Um dos momentos mais marcantes da Vigília Pascal é o retorno do canto do "Glória" e da aclamação "Aleluia". Ambas as expressões de louvor são omitidas durante todo o período da Quaresma como um sinal de penitência e preparação. O retorno solene desses cantos simboliza a explosão de alegria pela vitória de Cristo sobre a morte. A palavra "Aleluia", de origem hebraica, significa "louvai o Senhor" e ecoa como o grande anúncio da Páscoa.

Tradições populares: a Malhação de Judas

Além das celebrações litúrgicas, o Sábado de Aleluia também é marcado por tradições populares, como a "Malhação de Judas". Nela, um boneco representando Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, é pendurado e queimado ou destruído pela comunidade. É importante ressaltar que esta é uma manifestação folclórica e não faz parte dos ritos oficiais da Igreja, representando uma forma de expressão popular sobre a traição e a vitória do bem sobre o mal.

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