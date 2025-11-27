Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias.

Pagode dos Ex vive noite marcante com gravação do DVD 'Sonhos Incríveis'

Produção audiovisual foi realizada no tradicional Vila JK, na Vila Olímpia

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
27/11/2025 16:00

Pagode dos Ex vive noite marcante com gravação do DVD 'Sonhos Incríveis' - (crédito: Divulgação)
Pagode dos Ex vive noite marcante com gravação do DVD 'Sonhos Incríveis' crédito: Divulgação

O grupo Pagode dos Ex viveu uma noite marcante no último dia 18, durante a gravação do DVD Sonhos Incríveis no tradicional Vila JK, na Vila Olímpia. Com casa cheia, convidados especiais e um repertório que alternou clássicos e novidades, o projeto registrou o ápice de uma fase de renovação artística e emocional da banda.

Misturando nostalgia, romantismo e novas propostas sonoras, o show entregou uma atmosfera de celebração. Para muitos fãs presentes, tratou-se de um reencontro esperado; para os integrantes, a realização de um sonho que parecia distante.

O vocalista Lucas Lima destacou o significado do projeto para o grupo: “A dimensão desse projeto era algo que parecia inatingível. Hoje estamos vivendo esse ‘Sonho Incrível’ e dividindo o palco com amigos que admiramos muito. É uma realização que vai ficar marcada na nossa história.”

A faixa que dá nome ao DVD, apresentada ao público com forte carga emocional, simboliza a nova etapa vivida pelo Pagode dos Ex, que aposta na combinação entre o pagode romântico que consagrou o grupo e arranjos modernos que dialogam com a cena atual.

O show foi marcado não apenas pela qualidade musical, mas pela sinergia entre banda, público e convidados — que tiveram seus nomes mantidos em sigilo até a gravação. A entrada de cada participação especial gerou reações calorosas, reforçando o caráter celebrativo da noite.

O percussionista  traduziu o momento: “É pura emoção! Sentir a energia da galera e saber que vamos eternizar isso é indescritível. Cada nota tem que sair perfeita para capturar a alma do nosso pagode. O que mais me orgulha é ver a união da banda e o esforço de cada um pra fazer acontecer. Isso tudo tem um nome: fé.”

Para Léo, também na percussão, o DVD reflete o amadurecimento coletivo: “Tudo o que imaginamos de melhor para esse projeto foi feito — musicalmente, visualmente e na produção. Acredito que o sincronismo da nossa equipe vai criar uma vibe única nesse registro.”

A gravação no Vila JK marca o início de um novo capítulo para o grupo, que tem ampliado sua presença nas redes sociais, alcançado novos públicos e resgatado sua relação com fãs que acompanham a trajetória desde o começo.

No palco, a apresentação reforçou que emoção, autenticidade e conexão seguem como pilares da identidade da banda: “Hoje eu enxergo que esse trabalho é um divisor de águas na nossa carreira. A felicidade aqui está em mil por cento. Quem esteve presente viveu esse sonho com a gente”, celebrou Léo.

Consolidados pela força da mensagem, pela entrega artística e pela vibração da plateia, Lucas, Léo e Lê mostraram por que o pagode do grupo atravessa gerações: quando o som vem do coração, a distância entre palco e público simplesmente deixa de existir.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

