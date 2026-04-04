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Fernanda Gentil se declara à mulher após dez anos. Veja

Jornalista reuniu momentos com Priscila Montandon para fazer declaração

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LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
04/04/2026 16:50

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Mulher loira, de cabeços lisos e usando camisa branca sorri para a câmera. Na mão direita ela segura uma chave azul e na esquerda uma vermelha
Fernanda Gentil comemora uma década de união com Priscila Montandon crédito: Fábio Rocha/Globo

FOLHAPRESS - Celebrando dez anos de união, a jornalista Fernanda Gentil usou as redes sociais para fazer uma homenagem cheia de carinho à sua mulher, Priscila Montandon.

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Na publicação, com vídeos de momentos de ambas juntas, Fernanda diz que a trajetória do casal teve seus altos e baixos, mas sempre com muito respeito e admiração.

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"São 10 anos sem nem dez minutos de intervalo. Esse tempo, de forma ininterrupta, é, ao mesmo tempo, o maior que já fiquei com alguém. Foram dez anos de sonhos realizados e outros adiados. Verdadeiros. Reais", pontuou.

Apaixonada, diz que tem em Priscila sua "mulher, parceira, amante, amiga e cúmplice". "Vontade de fazer dar certo, de uma para a outra. Eu tenho vontade da gente, do que ainda somos capazes juntas", diz.

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Amigas famosas felicitaram o casal, dentre elas a influenciadora e atriz Kéfera, a escritora Thalita Rebouças e a cantora Paula Mattos. "Lindas, muito amor para vocês, sempre", escreveu.

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