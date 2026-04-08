Gente como a gente: Ana Maria Braga enfrenta fila para renovar CNH; entenda

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou nas redes sociais, na terça-feira (7/4), registros de uma ida ao Poupatempo, em São Paulo, onde foi renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e realizar o cadastro biométrico. No vídeo publicado, Ana aparece durante o atendimento, sentada diante de uma funcionária enquanto realiza a coleta de digitais.

“Chatinha essa parte, mas, se não fizer assim, não passa”, disse a funcionária. “Se fosse na delegacia, era pior!”, brincou a mulher, arrancando risadas da apresentadora.

As imagens mostram ainda Ana aguardando o atendimento, mexendo no celular, em um ambiente típico do serviço público. Em um dos enquadramentos, é possível ver a identificação “Mesa 8”, reforçando o caráter cotidiano da situação.

Na publicação feita pela apresentadora do “Mais você”, Ana conta que aproveitou uma pausa na agenda para ficar em dia. “Tem coisas na vida das quais ninguém escapa… como uma passadinha, ou melhor, uma passadona no Poupatempo. Dia de renovar a carteira de motorista, minha senhora. Documentação em dia”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs destacaram a espontaneidade da apresentadora. “Eu amo esse lado gente como a gente”, escreveu uma seguidora. “Imagina o pessoal chegando em casa e falando quem atendeu hoje”, disse outro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também houve espaço para brincadeiras sobre o visual de Ana durante o atendimento. “Look de milhões para ir ao Poupatempo”, escreveu um internauta. Nos closes do vídeo, detalhes como as unhas pintadas de verde-limão aparecem durante a coleta biométrica, enquanto a atendente auxilia o posicionamento das mãos no leitor.