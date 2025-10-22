Ana Maria Braga sobre piriri ao vivo: 'Não lembro nem o que falei'
Apresentadora fez a abertura do 'Mais Você' desta terça-feira (22/10) e pediu que Tati Machado recebesse a convidada do dia porque precisava ir ao banheiro
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga teve uma emergência intestinal na manhã desta quarta-feira (22/10) -- e falou abertamente sobre o assunto.
Em vídeo publicado nas redes sociais, a apresentadora do 'Mais Você' relatou o perrengue e agradeceu a Tati Machado por ter segurado o programa sozinha. "A salvação da manhã", falou Ana.
Logo após a abertura do programa, Ana Maria pediu a Tati, ao vivo, que chamasse a convidada do dia. "Você recebe ela, porque eu vou precisar ir ao banheiro", avisou.
Quando voltou, Ana Maria abriu o jogo. "Foi uma dor de barriga danada. Não tem o que fazer. O que eu ia falar? Ia mentir? Não ia resolver nada. Tanta gente ia saber que fui ao banheiro. É melhor falar a verdade".
Mais tarde, nas redes sociais, a apresentadora perguntou a Tati se ela já passou por situação parecida. A jornalista respondeu que, certa vez, teve diarreia e sujou a roupa. "Já fiz nas calças. De escorrer na perna e tudo", descreveu.
"Uma cagada dessas, quem nunca?", respondeu Ana Maria. "Agora, a pergunta que o Brasil quer saber: você estava suando frio?", prosseguiu Tati.
"Eu ali suando frio e a vinheta do programa tocando. Eu fiz a abertura, mas nem lembro o que eu falei", confessou Ana Maria. "Eu morro de vergonha, mas não sei mentir", explicou.