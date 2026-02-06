'Pensamento do Dia': as 6 frases mais marcantes de Ana Maria Braga no Mais Você

Acordar com o "Pensamento do Dia" de Ana Maria Braga já se tornou um ritual para milhões de brasileiros. Há mais de duas décadas, a apresentadora abre o programa "Mais Você" com uma mensagem de otimismo, reflexão ou bom humor, criando uma conexão imediata com o público. Essas frases, muitas vezes simples e diretas, funcionam como um lembrete diário para encarar a vida com mais leveza e coragem.

As mensagens matinais da apresentadora não apenas marcam o início do programa, mas também geram conversas e compartilhamentos nas redes sociais. Selecionamos algumas das frases mais marcantes que já embalaram as manhãs da televisão brasileira, mostrando por que essa tradição continua tão relevante e querida pelos telespectadores.

As frases icônicas de Ana Maria Braga

1. "Não jogue espinhos na estrada, porque na volta você pode perder os sapatos e voltar descalço."

Uma clássica lição sobre causa e consequência. Ana Maria alerta que as atitudes negativas que temos com os outros podem, eventualmente, nos prejudicar no futuro. É um convite à gentileza e à empatia.

2. "Bondade e blush tem que ser na medida certa, caso contrário a gente acaba virando palhaço."

Com seu característico bom humor, a apresentadora usa uma metáfora do dia a dia para falar sobre equilíbrio. A frase sugere que a bondade excessiva e sem discernimento pode ser prejudicial, assim como a maquiagem em exagero.

3. "Existe gente que brilha, mas o bom mesmo é gente que ilumina!"

Uma reflexão sobre a diferença entre aparecer e fazer a diferença. Brilhar pode ser sobre o próprio ego, mas iluminar é sobre compartilhar luz e ajudar os outros a encontrar seu caminho, um valor sempre presente em suas mensagens.

4. "Que ninguém bagunce a sua casa se você não der a chave. Só o dono da casa sabe onde ficam as goteiras."

Esta é uma poderosa mensagem sobre autoproteção e limites. Ana Maria lembra que somos responsáveis por quem deixamos entrar em nossa vida e que devemos proteger nosso espaço íntimo de interferências negativas.

5. "Se você for falar mal de mim, fala na cara porque nas costas eu prefiro uma massagem."

Típica frase espirituosa da apresentadora, que mistura humor e uma lição sobre sinceridade. É um recado direto contra a falsidade e a fofoca, incentivando a comunicação honesta.

6. "A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo."

Encerrando com uma dose de autorresponsabilidade, esta frase resume a ideia de que nossas ações e energias retornam para nós. É um convite para refletir sobre a própria postura antes de culpar o mundo pelos resultados obtidos.

