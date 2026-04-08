Assine
overlay
Início Cultura
TRUE CRIME

Netflix paga R$ 500 mil a Suzane von Richthofen: veja motivo do cachê

Segundo o F5, da Folha, a plataforma negocia depoimento exclusivo da condenada por assassinato dos pais; projeto ainda não tem data oficial de estreia

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/04/2026 11:03

compartilhe

SIGA
×
Após 24 anos, Suzane von Richthofen detalha crime dos pais e motivação
Após 24 anos, Suzane von Richthofen detalha crime dos pais e motivação crédito: Tupi

A Netflix pagou cerca de R$ 500 mil para que Suzane von Richthofen autorizasse e participasse de um documentário sobre sua vida. O valor foi destinado diretamente à ex-detenta como parte de um acordo para viabilizar o registro de seu depoimento. As informações foram divulgadas pelo portal F5, da Folha de São Paulo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Suzane von Richthofen foi condenada pela Justiça brasileira por planejar o assassinato dos próprios pais, Manfred von Richthofen e Marísia von Richthofen, em outubro de 2002, em São Paulo. Na época, ela tinha 19 anos e contou com a participação do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian Cravinhos. O crime ocorreu dentro da casa da família e chocou o país pela brutalidade e pela motivação, relacionada a conflitos familiares e à desaprovação do relacionamento.

Leia Mais

Em 2006, Suzane foi condenada a 39 anos de prisão por homicídio qualificado. Ao longo dos anos, o processo se tornou um dos mais emblemáticos da crônica policial brasileira, frequentemente relembrado em reportagens, livros e produções audiovisuais que buscam entender as circunstâncias e os desdobramentos do crime.

O projeto do documentário sobre o caso foi iniciado em novembro de 2025 e está em fase de pós-produção. A expectativa é que a obra seja lançada ainda neste ano. A plataforma informou que não divulga detalhes contratuais das produções.

Trechos do depoimento de Suzane circularam nas redes sociais nesta semana, após o vazamento de uma exibição restrita realizada em março para um grupo de convidados. O material rapidamente ganhou repercussão.

Além do pagamento pelo depoimento, o acordo inclui cláusulas de confidencialidade. Suzane não poderá divulgar publicamente os termos da negociação nem conceder entrevistas a outros veículos ou plataformas concorrentes por um período determinado, garantindo exclusividade à produção.

Outras pessoas ligadas ao caso também receberam compensações para autorizar o uso de imagens e participar do documentário. Entre elas está o médico Felipe Zecchini Muniz, atual marido de Suzane.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O documentário, provisoriamente intitulado “Suzane Vai Falar”, foi encomendado após o desempenho de produções sobre o caso em outras plataformas. A série “Tremembé”, estrelada por Marina Ruy Barbosa, registrou alta audiência no catálogo da Amazon Prime Video no Brasil.

Tópicos relacionados:

crimes cultura streamings suzane-von-richthofen

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay