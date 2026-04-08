Netflix paga R$ 500 mil a Suzane von Richthofen: veja motivo do cachê

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Netflix pagou cerca de R$ 500 mil para que Suzane von Richthofen autorizasse e participasse de um documentário sobre sua vida. O valor foi destinado diretamente à ex-detenta como parte de um acordo para viabilizar o registro de seu depoimento. As informações foram divulgadas pelo portal F5, da Folha de São Paulo.

Suzane von Richthofen foi condenada pela Justiça brasileira por planejar o assassinato dos próprios pais, Manfred von Richthofen e Marísia von Richthofen, em outubro de 2002, em São Paulo. Na época, ela tinha 19 anos e contou com a participação do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian Cravinhos. O crime ocorreu dentro da casa da família e chocou o país pela brutalidade e pela motivação, relacionada a conflitos familiares e à desaprovação do relacionamento.

Em 2006, Suzane foi condenada a 39 anos de prisão por homicídio qualificado. Ao longo dos anos, o processo se tornou um dos mais emblemáticos da crônica policial brasileira, frequentemente relembrado em reportagens, livros e produções audiovisuais que buscam entender as circunstâncias e os desdobramentos do crime.

O projeto do documentário sobre o caso foi iniciado em novembro de 2025 e está em fase de pós-produção. A expectativa é que a obra seja lançada ainda neste ano. A plataforma informou que não divulga detalhes contratuais das produções.

Trechos do depoimento de Suzane circularam nas redes sociais nesta semana, após o vazamento de uma exibição restrita realizada em março para um grupo de convidados. O material rapidamente ganhou repercussão.

Além do pagamento pelo depoimento, o acordo inclui cláusulas de confidencialidade. Suzane não poderá divulgar publicamente os termos da negociação nem conceder entrevistas a outros veículos ou plataformas concorrentes por um período determinado, garantindo exclusividade à produção.

Outras pessoas ligadas ao caso também receberam compensações para autorizar o uso de imagens e participar do documentário. Entre elas está o médico Felipe Zecchini Muniz, atual marido de Suzane.

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O documentário, provisoriamente intitulado “Suzane Vai Falar”, foi encomendado após o desempenho de produções sobre o caso em outras plataformas. A série “Tremembé”, estrelada por Marina Ruy Barbosa, registrou alta audiência no catálogo da Amazon Prime Video no Brasil.