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Sabrina Carpenter zomba de expressão cultural árabe de fã no Coachella e pede desculpas

'Eu não gosto disso', disse a cantora americana, e depois justificou que não ouviu bem a garota

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Folhapress - Notícias
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Repórter
12/04/2026 09:51 - atualizado em 12/04/2026 09:52

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Sabrina Carpenter durante apresentação no Coachella
Sabrina Carpenter durante apresentação no Coachella crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Sabrina Carpenter pediu desculpas nas redes sociais após zombar de uma expressão cultural árabe de uma fã durante o Coachella, festival de música nos Estados Unidos do qual ela foi atração principal, nesta sexta (10).

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Em momento da apresentação, a fã faz um "zaghrouta", conhecido como o "grito de alegria árabe", uma manifestação cultural usada por todas as religiões em celebrações.

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Sabrina então perguntou: "É isso o que você está fazendo? Eu não gosto disso". A garota respondeu que era a cultura dela. A americana retrucou com "A sua cultura é fazer iodelei? O que está acontecendo? Isso é estranho".

Vídeos deste momento começaram a circular e cantora foi criticada pela forma com que lidou com a situação. Ela pediu desculpas e justificou que não conseguia ver ou ouvir direito a fã. "Minha reação foi pura confusão, sarcasmo e sem má intenção", escreveu no X, e completou que poderia ter lidado melhor com o caso. "Agora eu sei o que é uma zaghrouta! Daqui pra frente, aceito todos os gritos de alegria e iodeleis."

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