Sabrina Carpenter é uma das atrações do Grammy 2026
Além da apresentação no evento, a cantora recebeu seis indicações nesta edição da premiação, impulsionadas pelo álbum “Man’s Best Friend” e pelo single “Manchild”.
Lançados em 2025, tanto o álbum quanto o single tiveram forte desempenho comercial. Eles estrearam no topo da Billboard 200, com mais de 366 mil unidades vendidas, considerando formatos físicos, digitais e reproduções em streaming. Além disso, “Manchild” alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100 logo na semana de estreia.
Sabrina chega ao Grammy 2026 após vencer duas categorias na edição de 2025: Melhor Álbum Pop Vocal e Melhor Performance Pop Solo, com o álbum “Short n’ Sweet” e a música “Espresso”.
Vale lembrar que a artista também foi anunciada como atração principal do Lollapalooza Brasil 2026, com apresentação marcada para o dia 20 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Sabrina AnnLynn Carpenter nasceu em 11 de maio de 1999, na cidade de Quakertown, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Filha de Elizabeth Carpenter e David Carpenter, ela tem três irmãs mais velhas, incluindo Sarah Carpenter, que também atua na música.
Ela comeÃ§ou a danÃ§ar aos dois anos de idade e iniciou aulas de canto aos seis. Durante a infÃ¢ncia, foi educada em casa, o que permitiu conciliar os estudos com aulas de danÃ§a, mÃºsica e, posteriormente, atuaÃ§Ã£o.Â
Ainda criança, passou a publicar vídeos cantando músicas populares no YouTube.
A carreira profissional teve início por volta dos 11 anos, quando participou do concurso musical online “The Next Miley Cyrus Project”, no qual ficou em terceiro lugar.
A projeção nacional veio em 2014, quando assumiu um dos papéis principais da série “Garota Conhece o Mundo”, do Disney Channel. Na produção, interpretou Maya Hart ao longo de três temporadas.
Sua filmografia também conta com títulos como “Disputa pela Herança”, “Orange Is the New Black”, “Amaldiçoado”, “Uma Aventura de Babás”, “O Ódio que Você Semeia”, “Crush à Altura”, “Dançarina Imperfeita”, “Clouds”, entre outros.
Paralelamente à atuação, investiu na carreira musical. Em 2015, lançou seu primeiro álbum, “Eyes Wide Open”, sob o selo da gravadora Hollywood Records, pertencente ao grupo Disney.
Em 2021, após o fim do contrato com a gravadora, assinou com a Island Records, o que iniciou uma nova fase de sua trajetória musical.
Nesse mesmo ano, lançou a música “Skin”, que garantiu sua primeira entrada no Billboard Hot 100, alcançando a 48ª posição. Na época, parte da imprensa e do público interpretou a canção como uma resposta indireta a “Drivers License”, de Olivia Rodrigo.
Segundo reportagens e especulações amplamente divulgadas, o episódio envolveu um suposto triângulo amoroso entre Olivia Rodrigo, o ator e cantor Joshua Bassett e Sabrina Carpenter.
Outros álbuns da cantora incluem “Evolution”, “Singular: Act I”, “Singular: Act II” e “Emails I Can’t Send”, que ampliaram sua presença nas paradas musicais e plataformas digitais.
Em 2020, Sabrina também estreou na Broadway em uma produção baseada no filme “Meninas Malvadas”, na qual interpretou a personagem Cady Heron. A temporada foi interrompida devido à pandemia de COVID-19 e encerrada oficialmente no ano seguinte.
Curiosidade: Sabrina Carpenter é sobrinha da atriz e dubladora Nancy Cartwright, conhecida por dar voz ao personagem Bart Simpson. O parentesco ocorre porque o pai de Sabrina é meio-irmão de Nancy, já que a avó de Sabrina foi casada com o pai da dubladora.
