Fãs criam Lollapalooza no Roblox com shows de Sabrina Carpenter e Bad Bunny

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Sabrina Carpenter subiu ao palco do Lollapalooza Brasil pela segunda vez, no último final de semana. Mas, desta vez, com uma diferença: a apresentação ocorreu virtualmente. Um avatar da artista foi uma das atrações do Lollapalooza Roblox, um festival de música realizado por fãs dentro da plataforma on-line.

O Roblox é uma plataforma online global e sistema de criação de jogos onde usuários podem programar e jogar experiências criadas por outros. O festival digital foi criado sem qualquer ligação com a organização do Lollapalooza, sendo uma brincadeira feita pelos usuários nas plataformas.

Batizado de “Lollapalooza Roblox”, o festival digital foi dividido em dois fins de semana: o primeiro nos dias 28 e 29 de março e o segundo marcado para 4 e 5 de abril. No último sábado (28/3), subiram ao palco Ariana Grande e Sabrina Carpenter. No domingo, foi a vez de Bad Bunny e Charli XCX.

Para o próximo sábado, as atrações são Billie Eilish e Anitta. No domingo, Olivia Rodrigo e Zara Larsson. Além disso, os organizadores anunciaram apresentações surpresa da Lana Del Rey nos dias 3 e 11 de abril.

Segundo os criadores, o evento permite que os participantes assistam aos shows, personalizem os avatares e interajam com outros usuários em um ambiente virtual inspirado em festivais de música. O acesso é feito por meio de um link divulgado no Discord, sendo necessário ter uma conta no Roblox.

A proposta inclui performances ao vivo, danças, sala de controle interativa e eventos especiais. Ao todo, 200 pessoas podem acessar o servidor simultaneamente. A experiência já acumula cerca de 21 mil visitas no festival.

Nas redes sociais, diversas pessoas compartilharam como a simulação foi baseada na experiência real, como a espera em filas para entrada e a disputa de avatares por um lugar na grade dos shows.

Ataques hackers

Apesar da repercussão, o festival enfrentou dificuldades técnicas, principalmente durante apresentações de Charli XCX e Bad Bunny, que foram prejudicadas por ataques de hackers. De acordo com a organização, invasores conseguiram interferir no funcionamento do evento, acionando comandos, destruindo partes do mapa e interrompendo a experiência dos usuários. Isso obrigou a equipe a pausar as apresentações e reiniciar servidores diversas vezes.

Em nota publicada nas redes, os organizadores pediram desculpas ao público e afirmaram que os ataques comprometeram a qualidade do festival. “Nosso objetivo era entregar uma experiência legal, mas não foi como planejado. Fomos atacados severamente por hackers”, diz o comunicado publicado nas redes.

A equipe informou ainda que pretende usar o intervalo entre os dois fins de semana para reforçar a segurança da plataforma e evitar novos problemas. Caso não consigam implementar soluções eficazes, os criadores afirmam que há risco de cancelamento do projeto.

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