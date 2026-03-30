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Fãs criam Lollapalooza no Roblox com shows de Sabrina Carpenter e Bad Bunny

Experiência virtual inspirada no Lollapalooza viralizou, apesar de problemas com hackers e pausas constantes

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/03/2026 12:53

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Shows de Sabrina Carpenter e Ariana Grande no Lollapalooza Roblox
Shows de Sabrina Carpenter e Ariana Grande no Lollapalooza Roblox crédito: Redes sociais

Sabrina Carpenter subiu ao palco do Lollapalooza Brasil pela segunda vez, no último final de semana. Mas, desta vez, com uma diferença: a apresentação ocorreu virtualmente. Um avatar da artista foi uma das atrações do Lollapalooza Roblox, um festival de música realizado por fãs dentro da plataforma on-line

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O Roblox é uma plataforma online global e sistema de criação de jogos onde usuários podem programar e jogar experiências criadas por outros. O festival digital foi criado sem qualquer ligação com a organização do Lollapalooza, sendo uma brincadeira feita pelos usuários nas plataformas. 

Leia Mais

Batizado de “Lollapalooza Roblox”, o festival digital foi dividido em dois fins de semana: o primeiro nos dias 28 e 29 de março e o segundo marcado para 4 e 5 de abril. No último sábado (28/3), subiram ao palco Ariana Grande e Sabrina Carpenter. No domingo, foi a vez de Bad BunnyCharli XCX.

Para o próximo sábado, as atrações são Billie Eilish e Anitta. No domingo, Olivia Rodrigo e Zara Larsson. Além disso, os organizadores anunciaram apresentações surpresa da Lana Del Rey nos dias 3 e 11 de abril.

Segundo os criadores, o evento permite que os participantes assistam aos shows, personalizem os avatares e interajam com outros usuários em um ambiente virtual inspirado em festivais de música. O acesso é feito por meio de um link divulgado no Discord, sendo necessário ter uma conta no Roblox.

A proposta inclui performances ao vivo, danças, sala de controle interativa e eventos especiais. Ao todo, 200 pessoas podem acessar o servidor simultaneamente. A experiência já acumula cerca de 21 mil visitas no festival. 

Nas redes sociais, diversas pessoas compartilharam como a simulação foi baseada na experiência real, como a espera em filas para entrada e a disputa de avatares por um lugar na grade dos shows. 

Ataques hackers

Apesar da repercussão, o festival enfrentou dificuldades técnicas, principalmente durante apresentações de Charli XCX e Bad Bunny, que foram prejudicadas por ataques de hackers. De acordo com a organização, invasores conseguiram interferir no funcionamento do evento, acionando comandos, destruindo partes do mapa e interrompendo a experiência dos usuários. Isso obrigou a equipe a pausar as apresentações e reiniciar servidores diversas vezes.

Em nota publicada nas redes, os organizadores pediram desculpas ao público e afirmaram que os ataques comprometeram a qualidade do festival. “Nosso objetivo era entregar uma experiência legal, mas não foi como planejado. Fomos atacados severamente por hackers”, diz o comunicado publicado nas redes.

A equipe informou ainda que pretende usar o intervalo entre os dois fins de semana para reforçar a segurança da plataforma e evitar novos problemas. Caso não consigam implementar soluções eficazes, os criadores afirmam que há risco de cancelamento do projeto.

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O show da cantora neozelandesa Lorde foi eleito pelo
O show da cantora neozelandesa Lorde foi eleito pelo "g1" o melhor do Lollapalooza Brasil 2026. A artista reafirmou sua conexão com o público brasileiro quatro anos depois da sua última apresentação no país, em 2022. Reprodução/X
Promovendo seu novo disco,
Promovendo seu novo disco, "Virgin", com a "Ultrasound Tour", a cantora atraiu uma multidão recorde para o palco secundário do festival. Segundo a avaliação do g1, a força de Lorde reside em sua capacidade de refletir o espírito de sua geração em composições autênticas e em shows sempre inovadores. Reproduc?a?o/YouTube Multishow
Lorde, nome artístico de Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, nasceu em 7 de novembro de 1996, em Auckland, na Nova Zelândia, e tornou-se uma das vozes mais influentes do pop alternativo contemporâneo. Saiba mais sobre ela!-Reproduc?a?o/Instagram
Lorde, nome artístico de Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, nasceu em 7 de novembro de 1996, em Auckland, na Nova Zelândia, e tornou-se uma das vozes mais influentes do pop alternativo contemporâneo. Saiba mais sobre ela! Reproduc?a?o/Instagram
Lorde foi descoberta quando ainda era adolescente, após uma apresentação em um show de talentos. Seu primeiro EP, intitulado
Lorde foi descoberta quando ainda era adolescente, após uma apresentação em um show de talentos. Seu primeiro EP, intitulado "The Love Club", foi lançado em 2012 de forma independente. Divulgação
O single
O single "Royals", incluído no EP e no disco de estreia "Pure Heroine", foi um sucesso internacional, permanecendo nove semanas no topo da Billboard Hot 100. A música fazia críticas ao luxo exagerado da cultura pop tradicional. Reproduc?a?o
O hit ainda rendeu à cantora dois prêmios Grammy: Canção do Ano e Melhor Performance Pop Solo. O álbum ajudou a consolidar sua imagem como uma artista diferente do padrão comercial dominante da época.-Divulgac?a?o
O hit ainda rendeu à cantora dois prêmios Grammy: Canção do Ano e Melhor Performance Pop Solo. O álbum ajudou a consolidar sua imagem como uma artista diferente do padrão comercial dominante da época. Divulgac?a?o
Após um período de hiato, Lorde retornou em 2017 com o disco
Após um período de hiato, Lorde retornou em 2017 com o disco "Melodrama", considerado por muitos críticos uma de suas obras mais maduras e emocionais — o álbum utilizou sintetizadores vibrantes e composições confessionais para narrar uma única noite de festa. Divulgac?a?o
A produção do álbum contou com colaboração do produtor Jack Antonoff, parceiro importante em sua evolução sonora. “Melodrama” foi eleito um dos 500 melhores álbuns de todos os tempos pela Rolling Stone e indicado ao Grammy de Álbum do Ano.-Divulgac?a?o
A produção do álbum contou com colaboração do produtor Jack Antonoff, parceiro importante em sua evolução sonora. “Melodrama” foi eleito um dos 500 melhores álbuns de todos os tempos pela Rolling Stone e indicado ao Grammy de Álbum do Ano. Divulgac?a?o
Em 2021, a artista lançou
Em 2021, a artista lançou "Solar Power", um álbum inspirado no folk dos anos 1970 e na conexão com a natureza. nesse trabalho, ela se afastou das batidas eletrônicas e optou por arranjos acústicos, além de reflexões sobre o clima e a fama. Divulgac?a?o/Ophelia Mikkelson Jones
A mudança drástica dividiu opiniões, mas reforçou a recusa da neozelandesa em seguir fórmulas comerciais óbvias, priorizando sua integridade artística acima das tendências das paradas de sucesso.-Divulgac?a?o
A mudança drástica dividiu opiniões, mas reforçou a recusa da neozelandesa em seguir fórmulas comerciais óbvias, priorizando sua integridade artística acima das tendências das paradas de sucesso. Divulgac?a?o
Apesar do sucesso global, Lorde preserva uma vida relativamente discreta fora dos palcos. A cantora raramente segue cronogramas tradicionais de lançamentos e prefere trabalhar no próprio ritmo criativo.-Reproduc?a?o/Instagram
Apesar do sucesso global, Lorde preserva uma vida relativamente discreta fora dos palcos. A cantora raramente segue cronogramas tradicionais de lançamentos e prefere trabalhar no próprio ritmo criativo. Reproduc?a?o/Instagram
Ao longo da carreira, a cantora se tornou referência para artistas mais jovens que buscam autenticidade artística. No álbum,
Ao longo da carreira, a cantora se tornou referência para artistas mais jovens que buscam autenticidade artística. No álbum, "Virgin", lançado em junho de 2025, Lorde voltou a incorporar o estilo sonoro que a revelou para o mundo em seus primeiros trabalhos. Reproduc?a?o

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