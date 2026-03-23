Nova sensação do rock: conheça a banda Turnstile, que empolgou o público no Lollapalooza Brasil
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“NEVER ENOUGH” e Melhor Performance de Metal por “Birds”.
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O quinteto de Baltimore subiu ao palco Budweiser (o principal do festival) ostentando o título de vencedores do Grammy 2025, no qual faturaram os prêmios de Melhor Álbum de Rock por “NEVER ENOUGH” e Melhor Performance de Metal por “Birds”.Foto: Reproduc?a?o
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O show aconteceu na noite de domingo, 22 de março, servindo como um “aquecimento” de luxo para as atrações principais, Tyler, the Creator e Lorde. O grupo atraiu uma multidão jovem e numerosa, que reagiu com sinalizadores e intensas rodas de “bate-cabeça”.Foto: Reproduc?a?o
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Turnstile é uma banda de hardcore punk formada em 2010 na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, conhecida por renovar o gênero ao misturar energia pesada com elementos de rock alternativo, pop, funk e música eletrônica.
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A Turnstile é uma banda de hardcore punk formada em 2010 na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, conhecida por renovar o gênero ao misturar energia pesada com elementos de rock alternativo, pop, funk e música eletrônica.Foto: Divulgac?a?o
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Pressure to Succeed”, foi lançado em 2011.
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O grupo surgiu com os músicos por Brendan Yates (vocais), Brady Ebert (guitarra), Sean “Coo” Cullen (guitarra), Franz Lyons (baixo) e Daniel Fang (bateria). O primeiro EP, “Pressure to Succeed”, foi lançado em 2011.Foto: Divulgac?a?o
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Depois do segundo EP, “Step 2 Rhythm”, de 2013, a banda lançou o primeiro álbum, “Nonstop Feeling”, em janeiro de 2015. Desde o início, eles chamaram a atenção pela proposta mais melódica e experimental dentro do hardcore tradicional, aproximando o estilo de novos públicos.Foto: Divulgação
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Time and Space”, de 2018 — o primeiro em uma grande gravadora —, que ampliou sua projeção internacional com uma sonoridade mais expansiva e acessível.
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O primeiro álbum foi seguido por “Time and Space”, de 2018 — o primeiro em uma grande gravadora —, que ampliou sua projeção internacional com uma sonoridade mais expansiva e acessível.Foto: Divulgação
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O verdadeiro divisor de águas veio com “Glow On”, em 2021, trabalho elogiado pela crítica e considerado um dos discos mais influentes do rock recente, combinando hardcore com dream pop, synths e grooves dançantes, algo incomum no gênero.
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O verdadeiro divisor de águas veio com “Glow On”, em 2021, trabalho elogiado pela crítica e considerado um dos discos mais influentes do rock recente, combinando hardcore com dream pop, synths e grooves dançantes, algo incomum no gênero.Foto: Divulgac?a?o
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O álbum não só foi sucesso de crítica como rendeu três indicações ao Grammy Awards de 2023. Além disso, o novo trabalho ajudou a colocar a banda em festivais de grande porte ao redor do mundo.Foto: Wikimedia Commons/Montecruz Foto
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A banda é frequentemente apontada como uma das responsáveis por revitalizar o hardcore no século 21, mostrando que o estilo pode dialogar com outras sonoridades sem perder sua identidade energética e direta.Foto: Reprodução @turnstilelivconnection
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Seus shows são conhecidos pela atmosfera intensa e participativa do público, característica histórica do hardcore, mas com uma estética mais moderna e inclusiva. Hoje, a Turnstile é vista como uma das bandas mais inovadoras do rock alternativo contemporâneo.Foto: Reprodução @turnstilelivconnection
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Mesmo após a saída do guitarrista fundador Brady Ebert em 2021, a banda seguiu firme, reafirmando que sua essência reside na experimentação constante e na quebra de rótulos.Foto: Reproduc?a?o