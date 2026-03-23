Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Nova sensação do rock: conheça a banda Turnstile, que empolgou o público no Lollapalooza Brasil

RF
Redação Flipar
  • <p>O quinteto de Baltimore subiu ao palco Budweiser (o principal do festival) ostentando o título de vencedores do Grammy 2025, no qual faturaram os prêmios de Melhor Álbum de Rock por <i data-path-to-node=“NEVER ENOUGH” e Melhor Performance de Metal por “Birds”.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/1-Banda-Turnstile-Reproducao-.jpg?20260323102653" width="1114" height="626">

    O quinteto de Baltimore subiu ao palco Budweiser (o principal do festival) ostentando o título de vencedores do Grammy 2025, no qual faturaram os prêmios de Melhor Álbum de Rock por “NEVER ENOUGH” e Melhor Performance de Metal por “Birds”.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>O show aconteceu na noite de domingo, 22 de março, servindo como um “aquecimento” de luxo para as atrações principais, Tyler, the Creator e Lorde. O grupo atraiu uma multidão jovem e numerosa, que reagiu com sinalizadores e intensas rodas de “bate-cabeça”.</p>

    O show aconteceu na noite de domingo, 22 de março, servindo como um “aquecimento” de luxo para as atrações principais, Tyler, the Creator e Lorde. O grupo atraiu uma multidão jovem e numerosa, que reagiu com sinalizadores e intensas rodas de “bate-cabeça”.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>A <span class=Turnstile é uma banda de hardcore punk formada em 2010 na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, conhecida por renovar o gênero ao misturar energia pesada com elementos de rock alternativo, pop, funk e música eletrônica.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/1-Banda-Turnstile-Divulgacao-.jpg?20260323102653" width="1114" height="626">

    A Turnstile é uma banda de hardcore punk formada em 2010 na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, conhecida por renovar o gênero ao misturar energia pesada com elementos de rock alternativo, pop, funk e música eletrônica.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>O grupo surgiu com os músicos por Brendan Yates (vocais), Brady Ebert (guitarra), Sean “Coo” Cullen (guitarra), Franz Lyons (baixo) e Daniel Fang (bateria). O primeiro EP, “<i id=Pressure to Succeed”, foi lançado em 2011.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/2-Banda-Turnstile-Divulgacao-.jpg?20260323102658" width="1114" height="626">

    O grupo surgiu com os músicos por Brendan Yates (vocais), Brady Ebert (guitarra), Sean “Coo” Cullen (guitarra), Franz Lyons (baixo) e Daniel Fang (bateria). O primeiro EP, “Pressure to Succeed”, foi lançado em 2011.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Depois do segundo EP, “Step 2 Rhythm”, de 2013, a banda lançou o primeiro álbum, “Nonstop Feeling”, em janeiro de 2015. Desde o início, eles chamaram a atenção pela proposta mais melódica e experimental dentro do hardcore tradicional, aproximando o estilo de novos públicos.</p>

    Depois do segundo EP, “Step 2 Rhythm”, de 2013, a banda lançou o primeiro álbum, “Nonstop Feeling”, em janeiro de 2015. Desde o início, eles chamaram a atenção pela proposta mais melódica e experimental dentro do hardcore tradicional, aproximando o estilo de novos públicos.

     Foto: Divulgação
  • <p>O primeiro álbum foi seguido por “<span class=Time and Space”, de 2018 — o primeiro em uma grande gravadora —, que ampliou sua projeção internacional com uma sonoridade mais expansiva e acessível.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Turnstile-album-Time-and-Space-2015.jpg?20260323102658" width="1114" height="626">

    O primeiro álbum foi seguido por “Time and Space”, de 2018 — o primeiro em uma grande gravadora —, que ampliou sua projeção internacional com uma sonoridade mais expansiva e acessível.

     Foto: Divulgação
  • <p><span class=O verdadeiro divisor de águas veio com “Glow On”, em 2021, trabalho elogiado pela crítica e considerado um dos discos mais influentes do rock recente, combinando hardcore com dream pop, synths e grooves dançantes, algo incomum no gênero.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Banda-Turnstile-Divulgacao--e1774271082377.jpg?20260323102658" width="1114" height="626">

    O verdadeiro divisor de águas veio com “Glow On”, em 2021, trabalho elogiado pela crítica e considerado um dos discos mais influentes do rock recente, combinando hardcore com dream pop, synths e grooves dançantes, algo incomum no gênero.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>O álbum não só foi sucesso de crítica como rendeu três indicações ao Grammy Awards de 2023. Além disso, o novo trabalho ajudou a colocar a banda em festivais de grande porte ao redor do mundo.</p>

    O álbum não só foi sucesso de crítica como rendeu três indicações ao Grammy Awards de 2023. Além disso, o novo trabalho ajudou a colocar a banda em festivais de grande porte ao redor do mundo.

     Foto: Wikimedia Commons/Montecruz Foto
  • <p>A banda é frequentemente apontada como uma das responsáveis por revitalizar o hardcore no século 21, mostrando que o estilo pode dialogar com outras sonoridades sem perder sua identidade energética e direta.</p>

    A banda é frequentemente apontada como uma das responsáveis por revitalizar o hardcore no século 21, mostrando que o estilo pode dialogar com outras sonoridades sem perder sua identidade energética e direta.

     Foto: Reprodução @turnstilelivconnection
  • <p>Seus shows são conhecidos pela atmosfera intensa e participativa do público, característica histórica do hardcore, mas com uma estética mais moderna e inclusiva. Hoje, a Turnstile é vista como uma das bandas mais inovadoras do rock alternativo contemporâneo.</p>

    Seus shows são conhecidos pela atmosfera intensa e participativa do público, característica histórica do hardcore, mas com uma estética mais moderna e inclusiva. Hoje, a Turnstile é vista como uma das bandas mais inovadoras do rock alternativo contemporâneo.

     Foto: Reprodução @turnstilelivconnection
  • <p>Mesmo após a saída do guitarrista fundador Brady Ebert em 2021, a banda seguiu firme, reafirmando que sua essência reside na experimentação constante e na quebra de rótulos.</p>

    Mesmo após a saída do guitarrista fundador Brady Ebert em 2021, a banda seguiu firme, reafirmando que sua essência reside na experimentação constante e na quebra de rótulos.

     Foto: Reproduc?a?o
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay