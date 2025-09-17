Mãe move ação contra Roblox e Discord após suicídio do filho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A americana Becca Dallas está processando a Roblox e o Discord, duas das plataformas digitais mais usadas por crianças e adolescentes, por causa da morte do filho Ethan, de 15 anos. O caso foi revelado pelo The New York Times.

Ela acusa as empresas de não oferecerem proteção suficiente para menores e afirma que a falta de barreiras de segurança permitiu que o jovem fosse manipulado por um homem de 37 anos, que se passava por adolescente.

Ethan, que era autista, começou a jogar Roblox aos 7 anos, em 2015. Os pais haviam configurado controles parentais para limitar tempo de uso e aprovar amizades. Dentro do jogo, conheceu “Nate”, que dizia ser uma criança. Com o tempo, ele convenceu o garoto a desativar parte desses controles.

A amizade virtual durou anos e migrou para o Discord. Lá, as conversas se tornaram abusivas. Sob ameaças, Ethan foi chantageado a enviar fotos íntimas.

Em 2022, o adolescente apresentou crises de raiva e passou um ano em tratamento intensivo. Em 2024, ele contou à mãe sobre o abuso e, quatro meses depois, tirou a própria vida. Meses depois, autoridades da Flórida identificaram “Nate” como Timothy O’Connor, de 37 anos, já preso anteriormente por posse de pornografia infantil.

O processo

Becca Dallas abriu um processo contra a Roblox e o Discord por homicídio culposo e busca indenização financeira pelo sofrimento causado. O caso se soma a uma onda de ações semelhantes nos EUA.

Segundo o NYT, apenas em 2025 já foram movidos mais de 20 processos federais contra a Roblox, acusada de facilitar exploração sexual infantil. Para especialistas, o grande número de crianças nas plataformas atrai predadores. Estima-se que 40 milhões de usuários da Roblox tenham menos de 13 anos.

Para a mãe, o processo é também uma forma de alertar sobre os riscos que crianças enfrentam em plataformas digitais. “Achei que era apenas um jogo infantil. Nunca imaginei que pudesse terminar assim”, lamentou.

A Roblox veio a público dizer que está “profundamente triste com a perda” e que a segurança infantil é “um desafio de toda a indústria de jogos online”. A empresa afirmou estar colaborando com autoridades e citou medidas como:

verificação de idade com selfies em vídeo;

restrição de comunicação entre adultos e adolescentes;

o recurso “Conexões Confiáveis”, que exige confirmação de identidade para interações.

Já o Discord declarou estar “comprometido com a segurança” e ressaltou que a idade mínima para uso é de 13 anos. Segundo a empresa, há tecnologia de detecção de conteúdo nocivo e equipes especializadas para remoção de abusos. Em 2023, lançou o “Family Center”, que permite que pais acompanhem contatos e grupos dos filhos.

O legado de Ethan

Após a morte, Becca fundou a Ethan Dallas Hopeful Hearts Mental Health Scholarship, para apoiar crianças com problemas de saúde mental.

Professores e colegas lembram Ethan como um jovem criativo e alegre: ele tocava piano, programava, cozinhava para os amigos e era arremessador em um time de beisebol inclusivo. O sonho do adolescente era se tornar Imagineer da Disney, profissional que atua na criação, design e construção de parques temáticos e atrações.

