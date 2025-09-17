Mãe move ação contra Roblox e Discord após suicídio do filho
O adolescente foi coagido por um homem que se passava por menor nas plataformas
A americana Becca Dallas está processando a Roblox e o Discord, duas das plataformas digitais mais usadas por crianças e adolescentes, por causa da morte do filho Ethan, de 15 anos. O caso foi revelado pelo The New York Times.
Ela acusa as empresas de não oferecerem proteção suficiente para menores e afirma que a falta de barreiras de segurança permitiu que o jovem fosse manipulado por um homem de 37 anos, que se passava por adolescente.
Ethan, que era autista, começou a jogar Roblox aos 7 anos, em 2015. Os pais haviam configurado controles parentais para limitar tempo de uso e aprovar amizades. Dentro do jogo, conheceu “Nate”, que dizia ser uma criança. Com o tempo, ele convenceu o garoto a desativar parte desses controles.
A amizade virtual durou anos e migrou para o Discord. Lá, as conversas se tornaram abusivas. Sob ameaças, Ethan foi chantageado a enviar fotos íntimas.
Em 2022, o adolescente apresentou crises de raiva e passou um ano em tratamento intensivo. Em 2024, ele contou à mãe sobre o abuso e, quatro meses depois, tirou a própria vida. Meses depois, autoridades da Flórida identificaram “Nate” como Timothy O’Connor, de 37 anos, já preso anteriormente por posse de pornografia infantil.
O processo
Becca Dallas abriu um processo contra a Roblox e o Discord por homicídio culposo e busca indenização financeira pelo sofrimento causado. O caso se soma a uma onda de ações semelhantes nos EUA.
Segundo o NYT, apenas em 2025 já foram movidos mais de 20 processos federais contra a Roblox, acusada de facilitar exploração sexual infantil. Para especialistas, o grande número de crianças nas plataformas atrai predadores. Estima-se que 40 milhões de usuários da Roblox tenham menos de 13 anos.
Para a mãe, o processo é também uma forma de alertar sobre os riscos que crianças enfrentam em plataformas digitais. “Achei que era apenas um jogo infantil. Nunca imaginei que pudesse terminar assim”, lamentou.
A Roblox veio a público dizer que está “profundamente triste com a perda” e que a segurança infantil é “um desafio de toda a indústria de jogos online”. A empresa afirmou estar colaborando com autoridades e citou medidas como:
- verificação de idade com selfies em vídeo;
- restrição de comunicação entre adultos e adolescentes;
- o recurso “Conexões Confiáveis”, que exige confirmação de identidade para interações.
Já o Discord declarou estar “comprometido com a segurança” e ressaltou que a idade mínima para uso é de 13 anos. Segundo a empresa, há tecnologia de detecção de conteúdo nocivo e equipes especializadas para remoção de abusos. Em 2023, lançou o “Family Center”, que permite que pais acompanhem contatos e grupos dos filhos.
O legado de Ethan
Após a morte, Becca fundou a Ethan Dallas Hopeful Hearts Mental Health Scholarship, para apoiar crianças com problemas de saúde mental.
Professores e colegas lembram Ethan como um jovem criativo e alegre: ele tocava piano, programava, cozinhava para os amigos e era arremessador em um time de beisebol inclusivo. O sonho do adolescente era se tornar Imagineer da Disney, profissional que atua na criação, design e construção de parques temáticos e atrações.
O que fazer em caso de ideação suicida?
- Busque ajuda profissional imediatamente - Procure um psicólogo, psiquiatra ou vá até um pronto atendimento;
- Ligue para um canal de apoio - o CVV (Centro de Valorização à Vida) é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia. O número é 188;
- Não ignore os sinais - Ideação suicida é um sinal sério. Mesmo que pareça passageira, merece cuidado, acolhimento e tratamento;
- Lembre-se: você não está sozinho - Há saída, há tratamento e há pessoas dispostas a te ajudar a atravessar esse momento.