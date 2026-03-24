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Show de Lorde é apontado como o melhor do Lollapalooza Brasil 2026; conheça mais sobre a artista neozelandesa
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Promovendo seu novo disco, "Virgin", com a "Ultrasound Tour", a cantora atraiu uma multidão recorde para o palco secundário do festival. Segundo a avaliação do g1, a força de Lorde reside em sua capacidade de refletir o espírito de sua geração em composições autênticas e em shows sempre inovadores. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Multishow
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Lorde, nome artístico de Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, nasceu em 7 de novembro de 1996, em Auckland, na Nova Zelândia, e tornou-se uma das vozes mais influentes do pop alternativo contemporâneo. Saiba mais sobre ela! Foto: Reproduc?a?o/Instagram
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Lorde foi descoberta quando ainda era adolescente, após uma apresentação em um show de talentos. Seu primeiro EP, intitulado "The Love Club", foi lançado em 2012 de forma independente. Foto: Divulgação
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O single "Royals", incluído no EP e no disco de estreia "Pure Heroine", foi um sucesso internacional, permanecendo nove semanas no topo da Billboard Hot 100. A música fazia críticas ao luxo exagerado da cultura pop tradicional. Foto: Reproduc?a?o
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O hit ainda rendeu à cantora dois prêmios Grammy: Canção do Ano e Melhor Performance Pop Solo. O álbum ajudou a consolidar sua imagem como uma artista diferente do padrão comercial dominante da época. Foto: Divulgac?a?o
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Após um período de hiato, Lorde retornou em 2017 com o disco "Melodrama", considerado por muitos críticos uma de suas obras mais maduras e emocionais — o álbum utilizou sintetizadores vibrantes e composições confessionais para narrar uma única noite de festa. Foto: Divulgac?a?o
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A produção do álbum contou com colaboração do produtor Jack Antonoff, parceiro importante em sua evolução sonora. “Melodrama” foi eleito um dos 500 melhores álbuns de todos os tempos pela Rolling Stone e indicado ao Grammy de Álbum do Ano. Foto: Divulgac?a?o
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Em 2021, a artista lançou "Solar Power", um álbum inspirado no folk dos anos 1970 e na conexão com a natureza. nesse trabalho, ela se afastou das batidas eletrônicas e optou por arranjos acústicos, além de reflexões sobre o clima e a fama. Foto: Divulgac?a?o/Ophelia Mikkelson Jones
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A mudança drástica dividiu opiniões, mas reforçou a recusa da neozelandesa em seguir fórmulas comerciais óbvias, priorizando sua integridade artística acima das tendências das paradas de sucesso. Foto: Divulgac?a?o
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Apesar do sucesso global, Lorde preserva uma vida relativamente discreta fora dos palcos. A cantora raramente segue cronogramas tradicionais de lançamentos e prefere trabalhar no próprio ritmo criativo. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
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Ao longo da carreira, a cantora se tornou referência para artistas mais jovens que buscam autenticidade artística. No álbum, "Virgin", lançado em junho de 2025, Lorde voltou a incorporar o estilo sonoro que a revelou para o mundo em seus primeiros trabalhos. Foto: Reproduc?a?o