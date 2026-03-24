Show de Lorde é apontado como o melhor do Lollapalooza Brasil 2026; conheça mais sobre a artista neozelandesa

Promovendo seu novo disco, "Virgin", com a "Ultrasound Tour", a cantora atraiu uma multidão recorde para o palco secundário do festival. Segundo a avaliação do g1, a força de Lorde reside em sua capacidade de refletir o espírito de sua geração em composições autênticas e em shows sempre inovadores. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Multishow