Lollapalooza Brasil: os shows que ajudaram a definir a história do festival

O Lollapalooza Brasil se consolidou como um dos principais festivais de música do país, reunindo grandes nomes do rock, do pop e do hip hop. Entre as atrações que já passaram pelos palcos do evento, alguns artistas se destacam pela força de seus shows e pela relação construída com o público brasileiro. Foo Fighters, Arctic Monkeys, The Strokes, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Dua Lipa e Lana Del Rey formam um recorte de diferentes gerações e estilos que ajudaram a contar a história recente do festival.

A trajetória desses artistas no Lollapalooza Brasil mostra como o line-up do evento foi se diversificando ao longo dos anos. Bandas ligadas ao rock alternativo e ao metal dividiram espaço com nomes do rap contemporâneo e do pop mundial, atraindo públicos distintos para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Cada participação marcou um momento específico da carreira desses músicos, desde turnês de grandes álbuns até fases de consolidação global.

Quais grandes artistas já marcaram o Lollapalooza Brasil?

Foo Fighters estrearam no Lollapalooza Brasil em 2012, na primeira edição do festival no país, retornando em 2018. Em 2012, a banda liderada por Dave Grohl vinha forte na turnê do álbum Wasting Light, com foco em um repertório centrado no rock de arena. Já em 2018, o grupo voltou com um show atualizado, incluindo faixas de Concrete and Gold e reforçando a fama de apresentações longas e cheias de energia.

Arctic Monkeys também desembarcaram no festival em 2012 e voltaram em 2019. Na primeira passagem, o grupo britânico vivia a fase de consolidação internacional, já com hits como I Bet You Look Good on the Dancefloor. Em 2019, a banda retornou em outro momento da carreira, com o álbum Tranquility Base Hotel & Casino oferecendo um repertório mais contemplativo, misturado aos sucessos que ajudaram a construir sua base de fãs no Brasil.

The Strokes participaram do Lollapalooza Brasil em 2017 e em 2022. Em 2017, a banda nova-iorquina trouxe um show concentrado em seus clássicos dos anos 2000, como Last Nite e Reptilia, reforçando a ligação com o público que cresceu ouvindo o revival do rock. Em 2022, já com o disco The New Abnormal lançado, o grupo apresentou um repertório que misturou a fase recente com faixas históricas, em um dos shows mais comentados daquela edição.

Entre riffs, beats e refrões, o festival construiu uma história com shows inesquecíveis – depositphotos.com / thenews2.com



Lollapalooza Brasil e o peso do rock no line-up

Metallica foi atração do Lollapalooza Brasil em 2013 e 2017, representando o lado mais pesado do festival. Em 2013, a banda trouxe um repertório centrado em clássicos do thrash metal, como Master of Puppets e Enter Sandman. Na edição de 2017, o grupo voltou com a turnê de Hardwired to Self-Destruct, equilibrando músicas recentes com os grandes sucessos da carreira, reforçando o espaço do metal em um evento com proposta plural.

Red Hot Chili Peppers se tornaram um dos nomes mais recorrentes do festival, com apresentações em 2013, 2018 e 2023. Em 2013, o grupo californiano embalou o público com faixas como Californication e By the Way. Em 2018, veio em meio à turnê de The Getaway, enquanto em 2023 retornou com John Frusciante de volta à formação, o que chamou atenção dos fãs de longa data. Em todas as ocasiões, a mistura de funk rock e hits radiofônicos garantiu destaque no line-up.

Como o Lollapalooza Brasil recebeu o pop e o hip hop?

Drake foi uma das atrações principais do Lollapalooza Brasil em 2019. O rapper canadense chegou ao festival em uma fase de enorme exposição mundial, impulsionado por álbuns como Views e Scorpion. O show destacou a mistura de rap, R&B e elementos de pop que caracteriza a carreira do artista, ampliando a presença do hip hop no evento.

Billie Eilish se apresentou no Lollapalooza Brasil em 2023. A artista norte-americana trouxe ao palco canções de discos como When We All Fall Asleep, Where Do We Go? e Happier Than Ever. Com uma estética marcante e arranjos que transitam entre o pop alternativo e o eletrônico, sua passagem pelo festival reforçou a presença da nova geração do pop internacional no país.

Kendrick Lamar foi atração de destaque na edição de 2019. O rapper norte-americano chegou ao Brasil já consagrado por trabalhos como good kid, m.A.A.d city, To Pimp a Butterfly e DAMN.. O show apresentou uma seleção que destacou sua narrativa lírica, unindo faixas mais densas com músicas amplamente conhecidas do público, fortalecendo o hip hop como um dos pilares do Lollapalooza Brasil.

Grandes nomes, diferentes estilos e um só lugar: o Lolla é encontro de fãs e ídolos – depositphotos.com / thenews2.com



Dua Lipa, Lana Del Rey e a força do pop no festival

Dua Lipa subiu ao palco do Lollapalooza Brasil em 2018. Naquele momento, a artista inglesa vivia o crescimento global do hit New Rules e de seu álbum de estreia. A apresentação teve foco em um pop dançante, com forte presença de refrães marcantes, ajudando a consolidar sua popularidade no mercado brasileiro e mostrando a abertura do festival para o pop mainstream.

Lana Del Rey participou do evento em 2018 e retornou em 2024. Na primeira vez, o repertório contemplou sucessos como Video Games, Born to Die e faixas de discos que reforçaram sua imagem ligada a uma estética melancólica e cinematográfica. Em 2024, a artista voltou com canções mais recentes, sem abandonar os clássicos que o público brasileiro esperava ouvir, fechando um ciclo que ilustra como o Lollapalooza Brasil acompanha diferentes fases de seus artistas.

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Ao reunir nomes como Foo Fighters, Arctic Monkeys, The Strokes, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Dua Lipa e Lana Del Rey ao longo de suas edições, o Lollapalooza Brasil mostrou uma curadoria que atravessa gêneros, décadas e públicos. Esses shows ajudaram a moldar a identidade do festival no país, reforçando o evento como um encontro entre gerações da música internacional em um mesmo fim de semana.