Morre ator e dublador brasileiro Silvio Matos, aos 82 anos
Com carreira extensa nas artes e destaque nas redes sociais, dublador também ficou conhecido pela participação no canal de comédia 'Parafernalha'
compartilheSIGA
Morreu, neste sábado (11/4), o ator e dublador brasileiro Silvio Matos, aos 82 anos. A morte do artista foi anunciada por colegas e confirmada pelo Duplapédia Brasil, responsável por homenagear dubladores do país. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Não só pela dublagem Silvio Matos ganhou notoriedade. O ator também foi destaque, nos últimos anos, na internet. Fez parte do canal de humor "Parafernalha", no YouTube, criado pelo influenciador Felipe Neto e que contou ainda com nomes como Cézar Maracujá e Fábio Nunes. Lá, apresentava esquetes que viralizaram e o apresentaram à nova geração. No YouTube, também fez parte do "Vlog do Fernando".
Nas redes, Silvio também viralizava com vídeos de reflexão. Mensagens sobre a vida eram costumeiramente compartilhadas pelo artista. A carreira atravessou diferentes áreas da comunicação, desde o rádio à internet. Matos marcou época em dublagens de séries clássicas. Exemplos são "A feiticeira", "Daniel Boone", "Terra de gigantes", "Os campeões" e "Chaparral", além de filmes antigos, como Cooky (Barry Fitzgerald) em "O lobo do mar" (1941) e Arrioch (Ric Roman) em "Escravos da Babilônia" (1953).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na televisão, participou de programas de humor. Exemplos são "A cidade se diverte", "Chico Anísio Show", com Moacyr Franco, e "A praça é nossa" (Guarda Juju, Tanaka, Osório).