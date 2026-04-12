Assine
overlay
Início Cultura
LUTO NA DUBLAGEM

Morre ator e dublador brasileiro Silvio Matos, aos 82 anos

Com carreira extensa nas artes e destaque nas redes sociais, dublador também ficou conhecido pela participação no canal de comédia 'Parafernalha'

Publicidade
Carregando...
CB
Correio Braziliense
Repórter
12/04/2026 13:51

compartilhe

SIGA
×
Silvio Matos durante entrevista em TV
Silvio Matos participou de várias novelas e séries na TV e em canais na internet, entre eles 'Parafernalha', fundado por Felipe Neto crédito: Band/Divulgação

Morreu, neste sábado (11/4), o ator e dublador brasileiro Silvio Matos, aos 82 anos. A morte do artista foi anunciada por colegas e confirmada pelo Duplapédia Brasil, responsável por homenagear dubladores do país. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Não só pela dublagem Silvio Matos ganhou notoriedade. O ator também foi destaque, nos últimos anos, na internet. Fez parte do canal de humor "Parafernalha", no YouTube, criado pelo influenciador Felipe Neto e que contou ainda com nomes como Cézar Maracujá e Fábio Nunes. Lá, apresentava esquetes que viralizaram e o apresentaram à nova geração. No YouTube, também fez parte do "Vlog do Fernando".

Nas redes, Silvio também viralizava com vídeos de reflexão. Mensagens sobre a vida eram costumeiramente compartilhadas pelo artista. A carreira atravessou diferentes áreas da comunicação, desde o rádio à internet. Matos marcou época em dublagens de séries clássicas. Exemplos são "A feiticeira", "Daniel Boone", "Terra de gigantes", "Os campeões" e "Chaparral", além de filmes antigos, como Cooky (Barry Fitzgerald) em "O lobo do mar" (1941) e Arrioch (Ric Roman) em "Escravos da Babilônia" (1953).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na televisão, participou de programas de humor. Exemplos são "A cidade se diverte", "Chico Anísio Show", com Moacyr Franco, e "A praça é nossa" (Guarda Juju, Tanaka, Osório).

Tópicos relacionados:

brasil dublador

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay