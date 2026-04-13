BBB 26: equipe de Milena nega acusação de Tadeu e esquenta os bastidores

A equipe de Milena entrou em campo após o BBB 26 para rebater a acusação feita pelo apresentador Tadeu Schmidt durante a Prova do Líder do último domingo (12/4). Em nota publicada nas redes sociais, os administradores do perfil da sister negaram que ela tenha entregado a disputa à advogada Jordana.

A polêmica nasceu de um momento captado ao vivo durante a etapa final da prova: Milena comentou em voz alta que havia cometido um erro, e Tadeu usou o episódio para sugerir que ela teria, na prática, dado uma vantagem à rival. "Tia Milena deu a chance pra Jordana, contou para Jordana que tinha errado", afirmou o apresentador diante das câmeras.

Equipe de Milena rebate Tadeu Schmidt

A nota da equipe da recreadora foi direta ao ponto. "Isso é mentira e sequer faz sentido", disseram os administradores, acrescentando que "a fala do Tadeu dá a entender que a Milena deu uma chance para a Jordana" de forma intencional. O argumento central é que ajudar uma adversária direta não teria nenhuma lógica dentro do jogo.

A Milena sendo extremamente desnecessária e entregando de bandeja pra Jordana vencer a prova do líder, falando que tinha errado. A Jordana voltou e concertou o erro! #BBB26 pic.twitter.com/TVrG4Y9kGT — Updates Renault (@updatesrenault) April 13, 2026

A versão apresentada pela equipe aponta para um desfecho diferente: Jordana teria ouvido o comentário de Milena e, com isso, acabou se confundindo e cometendo o próprio erro, em vez de sair beneficiada da situação. Segundo os administradores, as imagens exibidas durante o programa ao vivo sustentam essa leitura dos fatos.

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Dentro da casa, a própria Jordana, já na condição de líder, também declarou não ter se sentido favorecida por Milena na prova. A declaração de Tadeu, no entanto, já havia repercutido entre o público e gerado embate entre torcidas nas redes sociais.