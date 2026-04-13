Assine
overlay
Início Cultura
TV INTERNACIONAL

Anitta avalia estreia no Saturday Night Live: 'Achei que arrasei'

Cantora foi a primeira brasileira a ocupar posto de convidada musical na história do programa

Publicidade
Carregando...
Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
13/04/2026 10:16

compartilhe

SIGA
×
Anitta fez duas apresentações durante o 'Saturday night live'
Anitta fez duas apresentações durante o 'Saturday night live' crédito: SNL / reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta ficou orgulhosa de sua apresentação no Saturday Night Live. "Achei que eu arrasei. Achei que eu cantei muito, dancei muito. Estava tudo mara, eu estava linda", se gabou em vídeo publicado nas suas redes sociais. Ela conquistou mais um marco na carreira ao ser a primeira brasileira convidada a cantar no programa, um dos mais populares da TV americana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Estava muito feliz mesmo. Adorei. Achei tudo perfeito", completou ela sobre a experiência, que foi ao ar neste sábado (11). Quem comandou a edição foi o ator americano Colman Domingo.

 

Anitta apresentou "Choka Choka", parceria com Shakira, na qual dança sob batidas de funk e canta trechos em português. O trabalho fará parte de seu novo álbum, "Equilibrivm", lançado a partir deste mês. Ela um colar de guia com miçangas vermelhas e pretas, tradicionalmente associado à proteção, força e equilíbrio de energias nas religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé.

A segunda performance foi uma versão em espanhol de "Várias Queixas", lançada pela banda Olodum e popularizada pelo trio Gilsons, formado por filho e netos de Gilberto Gil, num palco decorado com várias flores e plantas. Ambas foram elogiadas pela crítica internacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

anitta celebridades cultura musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay