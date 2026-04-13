Anitta avalia estreia no Saturday Night Live: 'Achei que arrasei'
Cantora foi a primeira brasileira a ocupar posto de convidada musical na história do programa
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta ficou orgulhosa de sua apresentação no Saturday Night Live. "Achei que eu arrasei. Achei que eu cantei muito, dancei muito. Estava tudo mara, eu estava linda", se gabou em vídeo publicado nas suas redes sociais. Ela conquistou mais um marco na carreira ao ser a primeira brasileira convidada a cantar no programa, um dos mais populares da TV americana.
"Estava muito feliz mesmo. Adorei. Achei tudo perfeito", completou ela sobre a experiência, que foi ao ar neste sábado (11). Quem comandou a edição foi o ator americano Colman Domingo.
Leia Mais
Anitta apresentou "Choka Choka", parceria com Shakira, na qual dança sob batidas de funk e canta trechos em português. O trabalho fará parte de seu novo álbum, "Equilibrivm", lançado a partir deste mês. Ela um colar de guia com miçangas vermelhas e pretas, tradicionalmente associado à proteção, força e equilíbrio de energias nas religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé.
A segunda performance foi uma versão em espanhol de "Várias Queixas", lançada pela banda Olodum e popularizada pelo trio Gilsons, formado por filho e netos de Gilberto Gil, num palco decorado com várias flores e plantas. Ambas foram elogiadas pela crítica internacional.
