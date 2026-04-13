Katy Perry é acusada de assédio sexual pela atriz Ruby Rose, de 'Batwoman'
Atriz fez série de postagens relatando episódio que teria ocorrido há 20 anos, em boate na Austrália; cantora não respondeu imediatamente às acusações
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Katy Perry foi acusada de assédio sexual pela atriz australiana Ruby Rose. Rose utilizou a sua conta no Threads, no último domingo (12/4), para detalhar um episódio que teria acontecido há 20 anos em uma boate em Melbourne, na Austrália.
A partir de várias publicações, a atriz afirmou ter "imagens e testemunhas" do ocorrido, disse ter sido "alvo de manipulação psicológica" nos anos seguintes e ter comparecido a uma delegacia e formalizado uma denúncia nesta segunda (13/4).
Até o momento, Perry e sua equipe não se pronunciaram sobre as acusações.
O relato teve início quando Rose reagiu a uma publicação sobre um comentário de Perry a respeito da apresentação de Justin Bieber no Coachella, cujo desempenho rendeu a ele diversas críticas negativas.
"Katy Perry me assediou sexualmente na Spicy Market Nightclub, em Melbourne, à noite. Quem se importa com o que ela pensa?", comentou Rose antes de compartilhar detalhes. Segundo ela, a atriz descansava a vista no colo de sua melhor amiga, evitando a cantora, quando Perry teria se aproximado e esfregado a vagina em seu rosto.
"[Perry] puxou a calcinha para o lado e esfregou sua 'vagina nojenta' no meu rosto até que meus olhos se abriram e eu vomitei nela", escreveu Rose. À época, em suas palavras, ela teria relatado o ocorrido como uma "história engraçada de bêbada", mas teria resolvido, recentemente, realizar uma denúncia formal.
"Ela não vai me processar porque aconteceu, tenho fotos, foi em público e testemunhado por várias pessoas", publicou Rose ainda. Ela também disse ter mantido o caso em segredo porque, após o caso, Perry teria a ajudado a tirar seu visto americano e a pressionado psicologicamente durante anos.
"Eu avisei a todos vocês que ela não era uma boa pessoa. Em vez disso, fui atacada por... todo mundo. A manipulação psicológica foi forte com aquela ali", escreveu ainda.