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Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu tive um sonho' após 13 anos de hiato

A turnê começará no Rio de Janeiro (RJ) e passará por outras cidades, como Belo Horizonte; ingressos serão vendidos a partir desta segunda-feira (13/4)

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12/04/2026 22:52 - atualizado em 12/04/2026 23:02

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Paula Toller brilhou por anos à frente do Kid Abelha — uma das bandas mais icônicas surgidas na efervescente geração do rock brasileiro dos anos 80.
Paula Toller voltará aos palcos com o Kid Abelha crédito: Ricardo Nunes / Divulgação Vivo Rio

A banda Kid Abelha voltará a se apresentar após 13 anos de hiato. Entre junho e outubro, o grupo circulará pelo Brasil com a turnê "Eu tive um sonho", e a informação foi divulgada neste domingo (12/4) no programa "Domingão com Huck", da Globo.

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O primeiro show que reunirá a vocalista Paula Toller, o saxofonista George Israel e o guitarrista Bruno Fortunato acontecerá em 12 de junho na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (RJ), onde a banda foi criada. O destino final da turnê será Florianópolis (SC), onde o Kid Abelha se apresenta na Arena Opus em 17 de outubro.

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A ideia é que o grupo toque cerca de 30 músicas de um repertório que vem sendo construído desde 1982, quando a banda lançou a sua primeira música, "Distração".

Ao total, "Eu tive um sonho" terá dez apresentações, e o cronograma também contemplará São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Brasília (DF), Recife (PE), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).

O show em BH será em 4 de julho na Arena MRV.

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Os ingressos estarão à venda a partir desta segunda-feira (13/4), às 10h, na plataforma Ticketmaster.

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