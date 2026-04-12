Britney Spears se interna em reabilitação por drogas e álcool, diz site

A cantora norte-americana Britney Spears se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação para tratar o uso de drogas e álcool, afirma o site de celebridades TMZ. Nenhum representante da popstar se pronunciou até o momento.



Ela teria dado entrada há alguns dias, em cidade não informada nos Estados Unidos. De acordo com fontes ouvidas pelo portal, a princesa do pop estaria com problemas com álcool e drogas, sobretudo o medicamento Adderall, à base de anfetamina, faz anos. O tratamento seria de um mês e a família a apoia.

No mês passado, Britney foi presa por dirigir embriagada, na Califórnia. Segundo registros policiais obtidos pelo TMZ, a cantora foi algemada pela patrulha rodoviária por volta das 21h30 no dia 4 de março, no condado de Ventura, e fichada pela delegacia às 3h da manhã. A popstar foi liberada por volta das 6h do dia seguinte.



Segundo o site Page Six, a polícia encontrou uma "substância misteriosa" dentro da BMW preta que ela dirigia no momento da detenção. A cantora foi submetida a uma série de exames toxicológicos, mas os resultados ainda não foram revelados. Ela terá de participar de uma audiência de acusação marcada para 4 de maio.



Recentemente, a cantora vendeu os direitos de seu catálogo musical, que inclui hits como "Toxic", "Baby one more time" e "Gimme more" para a editora musical Primary Wave.

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Há tempos Britney tem preocupado seus fãs com vídeos que publica dançando em casa, e eles questionam como está sua saúde mental.