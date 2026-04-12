Katy Perry e Justin Trudeau curtem show de Bieber em romance

A cantora americana Katy Perry curtiu o Coachella em clima de romance com o namorado, o ex-primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau. Eles conferiram o show de Justin Bieber agarradinhos, usaram looks que combinavam e circularam de mãos dadas pelo festival de música na Califórnia, dos Estados Unidos.

A aparição pública dos dois chamou atenção, e internautas afirmaram que eles pareciam "fofos" juntos no festival. Katy publicou fotos e vídeos desses momentos nas redes sociais.

O namoro entre eles foi anunciado em dezembro do ano passado, após vários rumores.

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Justin Trudeau, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro no início de 2025 após uma década no poder, separou-se de Sophie Grégoire em agosto de 2023, depois de 18 anos de casamento e três filhos. Katy Perry tinha terminado o casamento de seis anos com o ator Orlando Bloom, com quem tem uma filha, Daisy Dove.