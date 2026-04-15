Barata sobe em repórter da Globo, e vídeo viraliza nas redes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O repórter Mário Carvalho, da TV Globo Pernambuco, passou por uma situação inusitada pouco antes de entrar ao vivo em um telejornal. Uma barata caminhou pela camisa dele enquanto o profissional se preparava para uma reportagem sobre um incêndio em um restaurante em Recife (PE).





As imagens mostram o inseto caminhando pelas costas, pelo peito e se aproximando do pescoço do repórter, que aguardava para entrar ao vivo. Apenas aproximadamente um minuto depois ele foi avisado e reagiu, tentando se livrar da barata.

Segundo a emissora, o jornalista estava posicionado ao lado do cinegrafista San Costa quando o inseto apareceu. Sem perceber a presença da barata, os dois seguiam organizando os equipamentos e só foram alertados por um motorista que passava pelo local. Eles estavam próximos a um bueiro, de onde o animal provavelmente saiu.

Mário contou que não percebeu a situação no momento. “Eu não senti, não tinha visto a barata até ver o vídeo. Só senti as anteninhas, foi quando o motorista falou ‘tem uma barata no teu pescoço’. Eu só não sabia que ela já tinha percorrido minha camisa toda”, relatou ao G1.

Após o susto, o jornalista levou a situação com bom humor. Nas redes sociais, ele explicou que o cinegrafista também não havia percebido a cena no momento. “Só pra deixar claro: o cinegrafista não estava vendo! Ele estava organizando equipamentos e quando viu, avisou. Eu não vi nada (risos). Que agonia”, disse.

Apesar do incidente, Mário manteve a calma e seguiu com o trabalho. Ao chegar em casa, contou que tomou um banho “reforçado”.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e rendeu uma série de comentários e brincadeiras. A apresentadora Mariana Gross, âncora de um telejornal da Globo do Rio de Janeiro, contou o que faria no lugar do colega. “Se fosse comigo, provavelmente, ia ter striptease ao vivo”, confessou.

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“Camisa bonita e barata”, escreveu um seguidor, em tom bem-humorado. “A barata: ‘minha chance de aparecer na Globo é agora!’”, brincou outro comentário. “Ela era a entrevistada, ela iria provar que tem sim sete saias de filó”, disse outro, em referência à cantiga infantil.