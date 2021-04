Pombo faz cocô em jornalista durante gravação de reportagem; veja vídeo

Caso aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro (foto: Reprodução ) repórter da TV Paranaíba, afiliada da Record TV Minas, Juliana Leal, passou por uma situação desconfortável na tarde desta terça-feira (20/4). Enquanto gravava uma reportagem, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, fezes de um pombo caíram na jornalista, que deu um grito de susto. da TV Paranaíba, afiliada da Record TV Minas,, passou por uma situação desconfortável na tarde desta terça-feira (20/4). Enquanto gravava uma reportagem, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, fezes de um pombo caíram na, que deu um grito de susto.

Assustada, Juliana começou a explicar o que aconteceu para o colega de trabalho. “Ela está ali ainda”, disse, ao olhar para cima e ver a pomba.





A gravação viralizou nas redes sociais durante o dia. A jornalista comentou o caso na publicação do vídeo no perfil “Virei Jornalista”: "Vou jogar na mega-sena porque, aparentemente, eu tô com MUITA sorte hoje".





Juliana fazendo uma referência ao fato de ter errado o sobrenome no início do vídeo.



"E eu pensando que o pior dessa gravação seria o fato de eu errar o meu próprio nome", completou fazendo uma referência ao fato de ter errado o sobrenome no início do vídeo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira